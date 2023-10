Effiziente Groß Lafferder feiern 5:1-Sieg in Lamme

Starker Auftritt des SV Teutonia Groß Lafferde! Der Fußball-Bezirksligist zeigte besonders in der ersten Hälfte beim TSV Germania Lamme eine gute Leistung und feierte letztendlich einen deutlichen 5:1 (5:0)-Auswärtssieg.

„Es war ein hochdisziplinierter Auftritt meiner Mannschaft. Wir waren stark in der Zweikampfführung und hatten immer den nötigen Zugriff. Das war der Schlüssel zum Erfolg“, resümierte Teutonia-Trainer Thomas Mainka. Neben der starken Defensive glänzte aber auch die äußerst effiziente Offensive der Groß Lafferde. Roman Tigranyan eröffnete den Torreigen mit einem Schlenzer (13. Minute), Tim Paul legte nur vier Minuten später nach.

Es war eine erste Halbzeit, in der den Gästen alles gelang. So trug sich auch Torhüter Paul Heinisch in die Scorer-Liste ein. Sein weiter Abschlag wurde von Paul verlängert und landete direkt im Kasten der Germanen (20.). Und wiederum nur sechs Minuten später scheiterte erst Julian Rode an Lammes Schlussmann Florian Schneider, doch den Abpraller versenkte Lasgin Youssef.

Während der SV mit seiner Effizienz glänzte, ließ der TSV beste Möglichkeiten liegen, wie auch in Minute 37, als die Hausherren dem Ball aus drei Metern nicht über die Linie gedrückt bekamen. Im Gegenzug traf dafür Rode zum 5:0 für Groß Lafferde.

Nach dem Seitenwechsel übte Lamme noch einmal Druck aus, kam sogar zum 1:5. „Danach haben wir uns aber wieder gefangen und die Partie dominant zu Ende gebracht“, erklärte Mainka.

Tore: 0:1 Tigranyan (13.), 0:2, 0:3 Paul (17., 20.), 0:4 Youssef (26.), 0:5 Rode (38.), 1:5 Kajolli (53.).

Am Dienstag muss sein Team erneut nach Braunschweig fahren, ab 14.30 Uhr geht es gegen den VfL Leiferde. „Ein wirklich starker Aufsteiger“, so Mainka. „Mal schauen, wie wir in das Spiel kommen. Gegen Lamme haben die Jungs viel Laufarbeit geleistet, es wird hart.“

