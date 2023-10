0:11! Schwicheldt geht beim BSC Acosta unter

Es war ein Nachmittag zum Vergessen für die Bezirksliga-Fußballer des TSV RW Schwicheldt. Beim Spitzenreiter BSC Acosta gelang dem Aufsteiger rein gar nichts. Der Favorit aus Braunschweig zeigte sich hingegen gnadenlos und fertigte die Rot-Weißen mit 11:0 (3:0) ab. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge war es eine dicke Pille, die der TSV nun schlucken musste.

Aus Sicht der Schwicheldter startete die Partie alles andere als vielversprechend. Bereits in der 4. Minute ging der BSC in Führung. Danach deutete wenig darauf hin, dass der TSV am Ende zweistellig verlieren würde. Denn es dauerte bis zur 30. Minute, ehe Acosta auf 2:0 stellte. „Wir hatten nie das Gefühl, dass hier heute etwas drin gewesen wäre“, meinte Schwicheldts Trainer Tobias Dreyer. Noch vor der Pause erhöhten die Hausherren auf 3:0, doch die weitaus schlimmeren 45 Minuten standen dem TSV noch bevor.

Nach der Pause „hat sich unser Gegner in einen Rausch gespielt“, beschrieb Dreyer. „Bei uns hat eine ganze Menge nicht gepasst, wir hatten heute einfach nicht die Qualität, um dagegenzuhalten.“ Die Köpfe in den Sand stecken ist jetzt aber nicht das Motto beim TSV, denn am Dienstag steht bereits das nächste Spiel an. Ab 14.30 Uhr ist der Aufsteiger zu Gast beim Tabellenfünften TSV Germania Lamme.

Tore: 1:0 Schweighardt (4.), 2:0 Preß (30.), 3:0 Neudorf (36.), 4:0 Preß (48.), 5:0 Eigentor Winkler (58.), 6:0 Ladinik (66.), 7:0 Schene (76.), 8:0 Niebuhr (77.), 9:0 Grams (84.), 10:0 Muth (85.), 11:0 Schene (87.).

Gelb-Rot: Neudorf (69., BSC).

