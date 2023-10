Wendezelle und Vöhrum müssen aussetzen

Sie hatten gehofft, wichtige Punkte einzufahren und den Abstand auf die Abstiegsplätze etwas ausbauen zu können – doch das Wetter machte ihnen ein Strich durch die Rechnung. Die Spieler der Fußball-Bezirksligisten TSV Wendezlle (zu Hause gegen die FSV Schöningen II) und des TSV Arminia Vöhrum (beim MTV Schandelah-Gardessen) fielen witterungsbedingt aus. Bereits am Dienstag geht es jedoch mit den nächsten Aufgaben weiter. Auf die beiden Peiner Mannschaften warten unangenehme Aufgaben.

FC Rautheim – TSV Wendezelle (Di., 14.30 Uhr). Nach zuletzt zwei Spielausfällen wird die Partie in Rautheim angehen können, denn der FC verfügt über einen Kunstrasenplatz. „Wir sind jetzt etwas aus dem Rhythmus gekommen“, meint TSV-Trainer Marius Plote. „Da haben die Rautheimer, die durchspielen konnten, einen kleinen Vorteil.“ Trotzdem freut er sich, am Dienstag wieder an der Seitenlinie stehen zu können, „auch wenn der FC ein wirklich unangenehmer Gegner ist“, so Plote. „Uns erwartet ein schwieriges Spiel, aber wir wollen punkten und uns ein Stück weit von den unteren Plätzen absetzen.“

TSV Arminia Vöhrum – FC Heeseberg (Di., 14.30 Uhr). Finden die Arminen zurück in die Spur? Die Elf von Coach Helmut Kaub verlor ihre drei jüngsten Spiele, der letzte Punktgewinn liegt mittlerweile fast einen Monat zurück (4:3-Sieg am 3. Oktober gegen Hondelage). Einfach wird es auch am Dienstag gegen den Gegner aus dem Kreis Helmstedt nicht, denn die Heeseberger sind Tabellendritter. Ähnlich wie bei Vöhrum läuft es aber auch bei den Gästen zurzeit etwas unrund. Aus den letzten drei Spielen holte der FCH nämlich nur einen Punkt, musste dabei auch die Tabellenführung abgeben. Nun stellt sich die Frage, welches Team wieder in die Spur finden wird und die drei Punkte einfährt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de