Zwei Peiner Teams siegen bei Bezirks-Mannschaftswettkampf

Tolle Übungen legten die Trampolinturnerinnen in der Aueschule in Wendeburg hin.

94 Trampolinturnerinnen und Trampolinturner aus neun Vereinen von Göttingen bis Gifhorn zeigten beim Bezirks-Mannschaftswettkampf in der Aueschule in Wendeburg ihr Können. Gestreckte Schraubsprünge, Sitz- und Rückenlandungen sowie Salti in unterschiedlicher Qualität bewerteten die 16 Kampfrichter. Die gut besetzte Zuschauertribüne unterstützte die Wettkampfstimmung und belohnte jede geturnte Übung mit viel Applaus. Letztlich kamen zwei siegreiche Mannschaften aus dem Landkreis Peine – und auch der Gastgeber TSV Wendezelle durfte sich zumindest über den Gewinn einer Medaille freuen.

In den drei Altersklassen siegten die Mannschaften des MTV Vater Jahn Peine (11 Jahre und jünger), des MTV Vechelde (12 bis 15 Jahre) und des MTV Geismar (16 Jahre und älter). Der gastgebende TSV Wendezelle trat mit zwei Mannschaften an. Mit einer überzeugenden Leistung erreichten Lina Lehnig, Magdalena Liebern, Leonhard Peters und Henrike Zerull das Finale der Altersklasse 12 bis 15 Jahre und dort die Bronzemedaille. Die zweite Mannschaft des TSV Wendezelle kam nicht über die Qualifikationsrunde hinaus.

