Münstedt nutzt 2:0-Führung nicht, Wedtlenstedt verliert 1:9

In der ersten Hälfte lief für Tobias Böker (am Ball) und den Bültener SC noch nicht allzu viel zusammen, im zweiten Abschnitt drehte das Team aber den 0:2-Rückstand gegen den TSV Münstedt in einen 4:2-Erfolg um.

Nur vier Spiele gingen wegen der vermehrten Regenfälle am 13. Spieltag der 1. Fußball-Kreisklasse über die Bühne – unter anderem fiel das Spitzenspiel der ungeschlagenen Aufsteiger GW Vallstedt und Takva Peine aus. Am anderen Ende der Tabelle steht der MTV Wedtlenstedt, der im neunten Spiel die neunte Niederlage kassierte. Wichtige Punkte verpassten die Groß Lafferder Reserve, die dem SSV Stederdorf mit 1:2 unterlag, und der TSV Münstedt, dem eine 2:0-Führung gegen den Bültener SC nicht reichte. Der TSV Meerdorf machte zu viele Fehler und verlor mit 3:6 gegen den TSV Essinghausen.

Hier geht es zur 1. Kreisklasse!

Teutonia Groß Lafferde II – SSV Stederdorf 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Zawade (6.), 1:1 Schimpf (44.), 1:2 Wypior (65.).

Lafferdes Spielertrainer Lukas Adam hatte ein Spiel unter dem Motto „Not gegen Elend“ gesehen. Der frühe Treffer in der 6. Minute spielte den Stederdorfern in die Karten. Von da an ließ der Kreisliga-Absteiger den Ball ordentlich durch seine Ketten laufen. Doch kurz vor der Pause gelang den Hausherren der Ausgleich. Einen Schuss aus der zweiten Reihe ließ SSV-Keeper Niklas Hartmann nach vorne klatschen und Marco Schimpf staubte ab. Im zweiten Abschnitt nutzten die Gäste wiederum einen Fehler im Aufbauspiel der Teutonia zur erneuten Führung und gaben sie nicht mehr her. Allerdings hatten die Teutonen noch die große Chance auf den Ausgleich. Der Ball klatschte aber nur an den Pfosten. „Insgesamt haben wir nach vorne aber nicht viel zustande bekommen“, bedauerte Lukas Adam.

MTV Wedtlenstedt – TSV Eixe 1:9 (1:3). Tore: 0:1 Mörtzsch (8.), 1:1 Behrens (10.), 1:2 R. Ewald (36.), 1:3 Mörtzsch (44.), 1:4 Proest (60.), 1:5 Lukatis (70., Elfmeter), 1:6 M. Ewald (75.), 1:7 Mörtzsch (80.), 1:8 M. Ewald (83.), 1:9 Proest (87.).

Die erste Hälfte des Schlusslichts aus Wedtlenstedt sei laut dessen Trainer Benjamin Weiß noch „relativ gut“ gewesen. „Trotzdem war es unnötig, dass wir 1:3 hinten liegen. Das waren Gegentore, die wir einfach nicht kriegen dürfen“, bedauerte der Coach. Den zwischenzeitlichen Ausgleich der Hausherren nach einer guten Kombination über die linke Seite hatte Mario Behrens erzielt, der erst sein drittes Saisonspiel absolvierte. „Er war das letzte halbe Jahr beruflich in Amerika und nur zwischendurch immer mal für ein, zwei Wochen da“, erklärte Weiß, der gute Nachrichten hat: „Zur Rückrunde ist er wieder komplett da.“ Mit Blick auf die zweite Halbzeit hat Benjamin Weiß aber auch schlechte Nachrichten. Nach ordentlichen 15 Minuten zum Start kassierte der MTV noch sechs Gegentore. „Mit dem 1:4 fangen wir leider das Lamentieren und Labern an. Mit der Leistung der letzten halben Stunde haben wir in dieser Liga nichts zu suchen“, nahm der Trainer kein Blatt vor den Mund.

TSV Meerdorf – TSV Essinghausen 3:6 (1:4). Tore: 0:1 Scharenberg (1.), 0:2, 0:3 Brandt (6., 19.), 1:3 Kretschmer (24.), 1:4, 1:5 Finger (31., 45.+2), 2:5 Püschel (71.), 2:6 Scharenberg (76.), 3:6 Kretschmer (85.).

Nach dem 1:1-Remis gegen Topteam TSV Denstorf wollten die Meerdorfer eigentlich nachlegen, doch es ging mächtig in die Hose. Gleich in der ersten Minute landete eine abgerutschte Flanke von Essinghausens Dennis Scharenberg im Tor. Bei den vier folgenden Gegentreffern bis zur Pause, „haben wir dem Gegner den Ball jeweils in den Fuß gespielt“, haderte Meerdorfs Trainer André Hirche, der mutmaßt: „Vielleicht wollten wir einfach zu viel.“ Nach der Pause stellten die Hausherren derlei Fehler größtenteils ab und entschieden die zweite Hälfte mit 2:1 für sich. „Darauf können wir aufbauen“, erklärte Hirche, dessen Team zwei-, dreimal an Essinghausens gut reagierenden Keeper Aaron Metzing scheiterte und es damit verpasste, das Ergebnis doch noch enger zu gestalten.

TSV Münstedt – Bültener SC 2:4 (2:0). Tore: 1:0 Zenker (15.), 2:0 Wolochow (31.), 2:1 Hüller (71., Elfmeter), 2:2 Reinelt (74.), 2:3, 2:4 Capitango (81., 90.).

Die Münstedter spielten eine starke erste Hälfte. Zwar hatte der Bültener SC in der 1. Minute eine Großchance, doch die Gäste nutzten sie nicht. „Danach kam vom Gegner gar nichts mehr. Wir haben sie quasi überrannt und müssen eigentlich fünf Tore machen“, beschrieb Münstedts aktueller Aushilfstrainer Jannis Schindler, dessen Team nur mit einem 2:0-Vorsprung in die Pause ging. Im zweiten Abschnitt gab der TSV schließlich das Spiel aus der Hand. „Wir haben die Konzentration verloren“, haderte Schindler. Der Anfang vom Ende war eine unglückliche Situation. Ein Münstedter Verteidiger schlug im eigenen Strafraum drei Luftlöcher, ehe ihm der Ball an die Hand sprang. Der Bültener SC verwandelte den fälligen Elfmeter in der 71. Minute und legte noch drei weitere Treffer nach.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de