0:1 – Groß Lafferde übersteht Abwehrschlacht nicht ganz

Die Rollenverteilung in dieser Partie war schon im Vorfeld klar: Mit dem BSC Acosta gastierte am 13. Spieltag der Fußball-Bezirksliga 2 der Spitzenreiter beim SV Teutonia Groß Lafferde, der nicht weit über der Abstiegszone rangiert. Dementsprechend konzentrierten sich die Hausherren auch eher auf die Defensive und boten dem Gegner aus Braunschweig eine Abwehrschlacht, die aber knapp nicht erfolgreich endete. Mit 0:1 (0:0) unterlagen die Teutonen.

Hier geht es zur Fußball-Bezirksliga 2!

Die sind temporeich und spielstark. Der BSC ist einfach die Top-Mannschaft dieser Liga. Thomas Mainka, Trainer des SV Teutonia Groß Lafferde.

In der 57. Minute passierte es, in einer Phase, in der sich die Teutonia viel zu sehr in den eigenen Sechzehner drängen ließ. „Beim Gegentor haben wir leider nicht genug aufgepasst“, erklärte Trainer Thomas Mainka, dessen Mannschaft zu wenig Druck auf den Ballführenden legte. Der spielte einen Steckpass auf Lars Simon, der erfolgreich zur Führung abschloss und damit der einzige Torschütze des Nachmittags war. „Wir haben sehr diszipliniert gespielt. Unter dem Strich kriegen wir dafür zwar keine Punkte, aber man konnte sehen, dass wir taktisch auf einem guten Niveau spielen können“, lobte Thomas Mainka seine Mannen. Personell hatte es nicht gut ausgesehen für die Teutonia. Einige angeschlagene Akteure schonte Thomas Mainka gegen den Ligaprimus von Vornherein. Mainkas besonderer Dank galt Henrik Mücke, den unter der Woche eine Grippe plagte, der nun aber 77 Minuten durchhielt und viel fürs Team ackerte.

Teutonia Groß Lafferde wird in der Schlussphase noch einmal gefährlich

Letztlich gebe es am verdienten Sieg der Braunschweiger nichts zu deuteln, erklärte Thomas Mainka: „Die sind temporeich und spielstark. Der BSC ist einfach die Top-Mannschaft dieser Liga.“ Dennoch mussten die Gäste zum Ende der Partie noch einige Male zittern. Zwei, drei gute Freistöße der Hausherren strahlten noch einmal Gefahr aus. Zudem hätte es drei starke Umschaltmomente geben können – doch in allen drei Fällen stoppte Acosta die Groß Lafferder Vorstöße mit einem taktischen Foul und holte sich damit drei gelbe Karten ab.

Tor: 0:1 Simon (57.)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de