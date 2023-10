Umstellung auf Mittelfeld-Raute bringt Lengede den Sieg

Es war nicht die beste Leistung, die der SV Lengede am Freitagabend in der Fußball-Landesliga unter Flutlicht ablieferte. Nach durchwachsenen gut 60 Minuten und dem zweiten Ausgleich der Gäste vom Lehndorfer TSV fruchtete dann aber eine taktische Umstellung, die den Hausherren letztlich den 5:2 (2:1)-Erfolg gegen das Tabellenschlusslicht vom Braunschweiger Stadtrand bescherte. „Dass die Lehndorfer so weit unten steht, ist schwierig einzuschätzen. Von ihren fußballerischen Ansätzen her haben sie es eigentlich gut gemacht“, berichtete Philipp Wulfes, der den Lengeder Trainern Dennis Kleinschmidt und Kai Olzem in dieser Saison beim Landesligisten hospitiert.

Die Lengeder durften sich über einen Start nach Maß freuen: Bereits in der ersten Minute vollendete Stürmer Michele Fassa einen stark vorgetragenen Angriff mit seinem sechsten Saisontor. „Das hat uns aber nicht die erhoffte Sicherheit gebracht“, haderte Philipp Wulfes, dessen Team vor allem in der eigenen Hälfte im Zentrum keinen Zugriff bekam. „Wir waren nicht richtig in den Zweikämpfen drin“, erläuterte der ehemalige Coach der Adler Handorf. Somit konnten die Lehndorfer ihr Offensivspiel ohne große Bedrängnis aufziehen und kamen schon in der 12. Minute zum Ausgleich. Zwar antworteten die Lengeder in Person von Sascha Podleska schnell (16.). „Aber danach waren wir recht zerfahren unterwegs und Lehndorf hat Druck gemacht.“ Dennoch blieb es bei Lengedes knapper Pausenführung.

Dominik Franke trifft nach der Taktikumstellung doppelt

Durch einen individuellen Fehler im Spielaufbau ließen die Lengeder in der zweiten Hälfte aber den Ausgleich des Tabellenletzten zu. „Es spricht aktuell aber für uns, dass wir dann trotzdem nicht die Köpfe hängen lassen“, erklärte Wulfes. Außerdem hatte das Lengeder Coaching-Team die zündende Idee. In der Folge rückte der SV Lengede von seinem 4-3-3-System ab und spielte im Mittelfeld mit einer Raute. Plötzlich waren die Hausherren viel präsenter. „Damit haben wir Lehndorf gekriegt“, freute sich Wulfes. Mit einem Doppelpack zwischen der 75. und 80. Minute stellte Kapitän Dominik Franke die Weichen schließlich auf Heimsieg, ehe Eren Kocak kurz vor Schluss noch auf 5:2 erhöhte und letzte Zweifel ausräumte.

Tore: 1:0 Michele Fassa (1.), 1:1 Tobias Hartmann (12.), 2:1 Sascha Podleska (16.), 2:2 Tobias Hartmann (63.), 3:2, 4:2 Dominik Franke (75., 80.), 5:2 Eren Kocak (89.).

