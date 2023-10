Stadt sperrt ihre Plätze: Duell in Schwicheldt fällt aus

Es regnet – und das ziemlich viel: Vielerorts dürfte an diesem Wochenende das eine oder andere Fußballspiel ausfallen. In der Stadt Peine und den umliegenden dazugehörenden Dörfern wird das Geschehen auf jeden Fall ruhen, denn am Freitagmorgen verkündete die Stadtverwaltung, dass die städtischen Sportplätze (A- und B-Plätze) „aufgrund der Wetterverhältnisse und der damit verbundenen Platzbeschaffenheit“ bis einschließlich Donnerstag, 26. Oktober, für den Trainings- und Spielbetrieb gesperrt werden.

Somit fällt das Peiner Kreisduell in der Bezirksliga 2 an diesem Wochenende ins Wasser, weil auch der Sportplatz in Schwicheldt betroffen ist. Die Rot-Weißen hofften, dass die Partie durch einen Heimrechttausch zu Gegner TSV Wendezelle doch noch stattfinden kann – doch es klappt nicht. Anders in den unteren Klassen: Statt auf der heimischen Anlage anzutreten reist der TSV Essinghausen in der 1. Kreisklasse nun zum TSV Meerdorf. Auch Blau-Weiß Schmedenstedt (2. Kreisklasse Süd) tritt jetzt auswärts an, damit die Partie eventuell doch stattfinden kann: und zwar beim TSV Denstorf II.

