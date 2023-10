Mit allererstem Turnier-Ass: Louis Leube ist Landesmeister

Fünf Jahre ist es her, da titelte unsere Zeitung über den damals achtjährigen Discgolfer Louis Leube aus Groß Ilsede nach einem Turnier im Peiner Heywood-Park: „Noch keine 100-Meter-Würfe.“ Mittlerweile sieht es beim inzwischen 13-Jährigen etwas anders aus. „Ach, der wirft nun schon seine 120, 130 Meter“, sagte Vater Stefan Leube über seinen Sohn, der sich in den vergangenen Jahren immer weiter gesteigert hat. Seinen größten Erfolg feierte der Schüler am vergangenen Sonntag, als er sich im Lebenstedter Stadtpark den Landesmeistertitel in der Jugend sicherte. Zwar bestand seine Konkurrenz nur aus zwei weiteren Jugendlichen, dennoch spielte Louis Leube starke Runden, mit denen er zu Teilen auch bei den Erwachsenen hätte mithalten können. Und: Als einziger im gesamten Turnier warf der junge Ilseder ein Ass!





Hier geht es zu den vollständigen Ergebnissen der Landesmeisterschaft!

Es war das erste seiner Karriere bei einem offiziellen Turnier. Ich habe schon einige Asse gesehen, aber das hier ging mitten rein in die Ketten. Stefan Leube über das Ass seines Sohnes Louis bei der Landesmeisterschaft.

Nach leichten Startschwierigkeiten und einer 45er-Runde (Par: 44) brachte sich der Discgolfer des Peiner Eulennestes in der zweiten Runde selber zurück ins Rennen. Louis Leube benötigte nur 40 Würfe und war damit nicht weit weg von der besten Turnierrunde des Tages: Zwei Akteure spielten eine 37. Außerdem gelang dem Ilseder an Bahn 14 (72 Meter) ein Ass. „Es war das erste seiner Karriere bei einem offiziellen Turnier. Ich habe schon einige Asse gesehen, aber das hier ging mitten rein in die Ketten“, freute sich Stefan Leube für seinen Sohnemann, für den es obendrauf eine „kleine Taschengelderhöhung“ von etwas mehr als 100 Euro gab: Alle Spieler zahlen in einen Pott ein, den der Discgolfer mit dem ersten Ass erhält.

Louis Leube entscheidet das Kopf-an-Kopf-Rennen in der dritten Runde für sich

Durch die starke zweite Runde glich Louis Leube aus, war plötzlich wieder gleich auf mit dem 17-jährigen Titelverteidiger Luca Seßler, der zwar aus Berlin kommt, als Sportler der Funatics Hannover aber starten durfte.. „Nach dem Ass habe ich mir gedacht: Jetzt musst du noch mal aufdrehen – und es hat ja geklappt“, freute sich der 13-Jährige, der das Kopf-an-Kopf-Rennen am Ende durch eine 42er-Runde knapp mit zwei Würfen Vorsprung und einem Gesamtergebnis von fünf Versuchen unter Par für sich entschied. „Louis hat unheimlich konstant gespielt und kaum Fehler gemacht“, lobte dessen Vater Stefan, der hofft, dass sein Sohn dranbleibt und die Deutschen Meisterschaften im Herbst 2024 in Hannover ins Visier nimmt.

Die Saison ist nun so gut wie beendet für die Discgolfer: An diesem Wochenende findet das vorletzte Turnier der Region auf dem Hüttengelände in Groß Ilsede statt. Am Samstag gehen die Altersklassen, am Sonntag die Jugend und die Offene Klasse an den Start. Am folgenden Woche findet noch ein weiteres Turnier in Braunschweig statt.

Weitere Ergebnisse der Peiner Discgolfer bei der Landesmeisterschaft

Offene Klasse, Männer (23 Teilnehmer): 7. Platz, Tobias Schulz (43, 43, 41 / -5) – 10. Platz, Björn Hansen (44, 41, 43 / -4) – 16. Platz, Marius Hessing aus Lengede, spielt für Helmstedt (45, 48, 43 / +4) – 19. Platz, Florian Klann (45, 48, 47 / +8).

Offene Klasse, Frauen (6 Teilnehmer): 6. Platz, Sigrid Izzo (68, 56, 53 / +45).

Masters 50, Männer (12 Teilnehmer): 7. Platz, Andreas Langer aus Peine, spielt für Hannover (46, 42, 42 / -2) – 11. Platz, Jens Hessing aus Lengede, spielt für Helmstedt (47, 45, 47 / +7).

Masters 60, Männer (4 Teilnehmer): 2. Platz, Klaus Dörmann (45, 46, 47 / +6).

Masters 70, Männer (1 Teilnehmer): 1. Platz, Peter Wagner (51, 52, 53 / +24).

