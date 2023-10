Marius Schröder rettet das Unentschieden für die Drachen

Auch im dritten Anlauf hat es nicht mit dem ersten Heimsieg geklappt. Die Handballer der SG Zweidorf/Bortfeld trennten sich in der Landesliga vom TuS Bergen mit einem 26:26 (12:12)-Unentschieden. Es war bereits das zweite Remis vor heimischer Kulisse, das sich wie eine Niederlage anfühlte. „Am Ende müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein“, stöhnte Spielertrainer Tobias Brümmer nach dem Schlusspfiff. Denn wie schon gegen die SG Wittingen/Stöcken war mehr drin. Doch die Drachen scheiterten einmal mehr an sich selbst. Zu wenig Kapital schlugen sie aus Überzahlsituationen, in denen sie sich etwas absetzen hätten können. Rückraumschütze Marius Schröder verhinderte mit seinem siebten Treffer immerhin noch die Pleite.





Hier geht es zur Handball-Landesliga!

Mit der Abwehrarbeit bin ich zufrieden, aber vorne hatten wir ein paar Schwachstellen. Da hat man gemerkt, dass einige Spieler angeschlagen ins Spiel gegangen sind. Tobias Brümmer, Spielertrainer der SG Zweidorf/Bortfeld.

Von Beginn an sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie, die dem derzeitigen Tabellenstand entsprach. Bis zum 7:7 ging es stetig mit mehreren Führungswechseln hin und her. Ein erster kleiner Lauf der Gastgeber brachte ihnen die 11:8-Führung. Bergen schlug jedoch umgehend zurück. So ging es gleichauf in die Pause (12:12). Nach dem Seitenwechsel bot sich zunächst das gleiche Bild. Kein Team konnte sich auch nur ansatzweise einen Vorteil erspielen. Dann saßen plötzlich drei Gäste-Spieler auf der Strafbank. Trotz der dreifachen Überzahl schafften es die Hausherren nicht, einen Angriff überhaupt abzuschließen. Im zweiten Anlauf gelang Ben Pullner schließlich doch noch die Führung, doch im Gegenzug glich Bergen trotz immer noch doppelter Unterzahl erneut aus. Und auch die nächste Zwei-Minuten-Strafe machte dem TuS nichts aus, der sogar die Führung übernahm. Fortan liefen die Drachen immer einem Rückstand von einem Tor hinterher.

Marius Schröder gleicht noch für die Drachen aus

Erst beim 25:24 durch Ben Pullner lag die SG mal wieder vorne, doch Bergen hatte die passende Antwort parat. Mit einer Energieleistung bewahrte Marius Schröder seine Mannschaft vor der unnötigen Niederlage. „Uns fehlte etwas die Cleverness, um das Spiel erfolgreich zu beenden. Mit der Abwehrarbeit bin ich zufrieden, aber vorne hatten wir ein paar Schwachstellen. Da hat man gemerkt, dass einige Spieler angeschlagen ins Spiel gegangen sind“, resümierte Tobias Brümmer.

SG Zweidorf/Bortfeld: George, Georgi – Schröder 7 Tore, Pullner 6, Waltermann 4, Körber 3, Hasselbach 2, Roske 2, Hoinza 1, Schultz 1, Brase, Grönke, Hagemeier, Zakravsky.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de