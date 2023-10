Plockhorst behält im Kellerduell bei Groß Lafferde II die Oberhand

Das Verfolgerduell in der 1. Fußball-Kreisklasse, es ging an den TSV Wendezelle II. Der TSV siegte bei den Adlern Handorf und verbesserte sich, zumindest vorübergehend, auf den vierten Platz. An der Tabellenspitze verteidigte Takva Peine seinen Vorsprung auch ohne Spiel. Weil der MTV Wedtlenstedt in der Eulenstadt nicht antrat, gehen die Zähler automatisch auf das Konto des Spitzenreiters. Am anderen Ende des Tableaus verpasste Groß Lafferde II hingegen den Sprung auf einen Nichtabstiegsrang.

SV Teutonia Groß Lafferde II – SSV Plockhorst 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Mahler (3./FE), 0:2 Wrede (53.), 0:3, 0:4 Krenz (77., 89.).

Nachdem der Gast vor der Pause nur einmal ins Netz getroffen hatte, legte er in Durchgang 2 durch Robin Wrede und Luca Krenz, der einen Doppelpack schnürte, nach.

Adler Handorf – TSV Wendezelle II 0:3 (0:2). 0:1, 0:2, 0:3 Breitsohl (20., 27., 89.).

Personell gebeutelt traten die Gäste die Reise zum Aufstiegsmitfavoriten an. „Wir waren aber zu Beginn gut im Spiel“, befand TSV-Coach Timo Welskop. Geprägt von vielen Zweikämpfen sei das Duell gewesen. Torjäger Dominik Breitsohl brachte seine Farben in Front und legte nur sieben Minuten später nach. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns tiefer positioniert und Handorf den Ball überlassen“, gab Welskop an. Einen Konter vollendete „Dreierpacker“ Breitsohl kurz vor Ende zum 3:0-Endstand.

Die weiteren Ergebnisse:

SV Lengede III – TSV Münstedt 10:0. Tore nicht gemeldet.

VT Union Groß Ilsede – TSV Eintracht Essinghausen 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Bytyqi (48.).

TSV Meerdorf – TSV Denstorf 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Sug (38.), 1:1 Kretschmer (65.).

BSC Bülten – Grün-Weiß Vallstedt 0:5 (0:3). Tore: 0:1 Bendrick (20.), 0:2 Walther (23.), 0:3 Leo (40.), 0:4 Rentel (57.), 0:5 Leo (75.).

TSV Eixe – SSV Stederdorf 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Mörtzsch (10.), 2:0 Ewald (75.), 3:0 Proest (85./Elfmeter).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de