Bacaksiz-Freistoßhammer à la Toni Kroos bringt RW den Sieg

Der Ball liegt an der linken Strafraumbegrenzung, Freistoß in der 96. Minute, der Spielstand zwischen dem Gastgeber SV Lauingen Bornum und den Gästen vom TSV Rot-Weiß Schwicheldt lautet 2:2. Stürmer Onur Bacaksiz läuft an und – statt zu flanken – haut er den Ball wie einst Toni Kroos bei der Weltmeisterschaft 2018 im Gruppenspiel gegen Schweden mit viel Drall und Wucht in das lange Eck. „Die Emotionen waren auf jeden Fall da“, sagte einige Minuten nach Abpfiff der immer noch elektrisierte RW-Trainer Tobias Dreyer. „Onur ist komplett ausgeflippt und alle sind hinter ihm her“, beschreibt der Coach den Jubel.





Lauingen war mit dem 2:2 schon zufrieden, wir allerdings nicht: Wir sind auf das 3:2 gegangen. Tobias Dreyer, Trainer des TSV Rot-Weiß Schwicheldt

Dieses neunte Saisontor des früheren Landesliga-Spielers dürfte sein wichtigstes im bisherigen Saisonverlauf gewesen sein. Nicht nur hat der Peiner Kreismeister nun satte acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone, das Team hat auch verhindert, dass mit der SV Lauingen Bornum ein direkter Konkurrent aus dem Tabellenkeller weiter an die Peiner Mannschaften heranrückt. Und letztlich sei der Sieg wegen der besseren ersten Hälfte der Schwicheldter auch verdient, urteilte Trainer Dreyer: „Wir waren da die klar aktivere Mannschaft, hatten drei, vier gute Möglichkeiten, führen aber nur 1:0.“ Max Seeler hatte in der 39. Minute getroffen.

RW Schwicheldt kassiert im zweiten Abschnitt zweimal den Ausgleich

In einem äußerst wilden zweiten Abschnitt glichen die Hausherren nicht nur diese erste Führung der Rot-Weißen aus (64.), sondern beantworteten auch den Treffer von Thore Edeler (78.) nur wenig später (81.). „Es gab auch zwei, drei Situationen, in denen ich eigentlich einen klaren Elfmeter für uns gesehen hatte. Dass wir noch in die Lage kommen, dass es plötzlich 2:2 steht, hatte ich lange eigentlich nicht gedacht“, erklärte Dreyer, der den Grund für den späten Siegtreffer genau kennt: „Lauingen war mit dem 2:2 schon zufrieden, wir allerdings nicht: Wir sind auf das 3:2 gegangen.“

Tore: 0:1 Max Seeler (39.), 1:1 Jasper Reichel (64.), 1:2 Thore Edeler (78.), 2:2 Jasper Reichel (81.), 2:3 Onur Bacaksiz (90.+6).

