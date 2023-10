Für Tjure Anders (gelbes Trikot) und den FC Pfeil Broistedt läuft es in der Fußball-Kreisliga sehr ordentlich. Das Team steht nach elf Partien auf dem fünften Tabellenplatz.

Broistedt Der Kreisliga-Aufsteiger tritt in den Herbstferien gleich zu zwei Derbys an. Am Sonntag gastiert der FC beim SV Lengede II.