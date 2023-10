Mit Leo-Dreierpack: Vallstedt schlägt Wendezelle II deutlich

Vallstedt Die Grün-Weißen verkürzen mit ihrem 7:2 (3:2)-Erfolg in der 1. Kreisklasse den Rückstand auf den Tabellenführer Takva Peine.

Maris Hoffmann (grünes Trikot) und der SV Grün-Weiß Vallstedt sind nach ihrem Aufstieg in die 1. Kreisklasse weiter ungeschlagen.

Die Fußballer des SV Grün-Weiß Vallstedt haben ihre Hausaufgaben unter der Woche erledigt und den achten Saisonsieg im neunten Spiel der 1. Kreisklasse gefeiert. Mit 7:2 (3:2) setzte sich der Aufsteiger beim TSV Wendezelle II durch und verkürzte damit den Vorsprung von Takva Peine auf sechs Punkte. Der andere Aufsteiger hat allerdings bereits zwei Spiele mehr absolviert.





Das waren aber beides Geschenke. Ein Elfmeter, der keiner war, und ein Einwurf, den wir dem Gegner in den Fuß werfen. Vallstedts Trainer Dennis Spyra ärgert sich über die beiden Gegentore.

Im ersten Abschnitt schafften die Gäste noch den Ausgleich zum 1:1 und kurz vor der Pause den Anschlusstreffer zum 2:3 – jeweils hatte Stürmer Dominik Breitsohl getroffen. „Das waren aber beides Geschenke. Ein Elfmeter, der keiner war, und ein Einwurf, den wir dem Gegner in den Fuß werfen“, bedauerte Vallstedts Trainer Dennis Spyra.

Danilo Leo springt wieder an die Spitze des Torjäger-Rankings

Nachdem seine Mannschaft schon in den ersten 45 Minuten spielbestimmend war, führte sie dies nach dem Seitentausch so fort. „Wir hatten sehr viel Ballbesitz und haben die Tore gut herausgespielt“, freute sich Spyra. Erfolgreichster Schütze war Danilo Leo, der mit seinem Dreierpack wieder an die Spitze des ligaweiten Torjäger-Rankings gesprungen ist. „Der Junge hat aktuell einen Lauf“, lobte Spyra seinen Rechtsaußen.

Tore: 1:0 Juri Rudi (6.), 1:1 Dominik Breitsohl (15. Elfmeter), 2:1 Danilo Leo (23.), 3:1 Eigentor (43.), 3:2 Dominik Breitsohl (44.), 4:2 Juri Rudi (58.), 5:2 Pascal Meyer (67.), 6:2, 7:2 Danilo Leo (75. Elfmeter, 80.). Besonderes: Gelb-Rote Karte für Wendezelle II (75.).

