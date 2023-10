Blutleerer Auftritt: SV Lengede scheitert im Bezirkspokal

Nach fünf Wochen, in denen sich die Fußballer des SV Lengede mit fünf Siegen in Serie aus dem Tabellenkeller der Landesliga herausgekämpft haben, ließ das Team am Mittwochabend einen äußerst blutleeren Auftritt folgen. Im Bezirkspokal unterlag das Team von Dennis Kleinschmidt dem SC Gitter (Bezirksliga 3) mit 0:3 (0:1) und verpasste damit als letzter Peiner Vertreter den Einzug in das Viertelfinale.

„Wir haben Einsatzwillen und Spielfreude vermissen lassen, hatten keinerlei Einstellung zu diesem Spiel“, bedauerte der Lengeder Trainer, der aber auch Verständnis nach den guten Leistungen der vergangenen kräftezehrenden Wochen zeigte: „Wir sind fünf Spieltage lang an die Grenze gegangen. Dass das nicht immer klappt, ist für mich normal. Es darf auch solche Spiele geben.“





Auf sechs Positionen verändert gingen die Lengeder in das Duell mit den Salzgitteraner Südstädtern. Und die zweite Garde überzeugte ihren Coach in diesem Spiel nicht wirklich: „Man hat gesehen, dass die Jungs noch Zeit brauchen, um auf dem Niveau anzukommen.“ Schon früh im Spiel hatte der Trainer gemerkt, dass es an diesem Abend nichts zu holen geben würde. „Wenn ich ehrlich bin, war das schon nach 20 Minuten der Fall“, erklärte Dennis Kleinschmidt, dessen Team nach knapp einer halben Stunde in Rückstand geriet. Nach einem Standard des Gastgebers, den die Lengeder zunächst klärten, gaben sie keinen Druck auf den zweiten Ball. Der landete bei Tim Behre, der aus 17 Metern volley abzog und genau in den Winkel traf (28.). „Es war weit und breit kein Lengeder zu sehen. Das hat auch mit der Einstellung zu tun“, haderte Kleinschmidt.

Dem SV Lengede fehlt beim SC Gitter vor allem seine gefährliche Flügelzange

Der zweite Abschnitt knüpfte nahtlos an: Schon früh war mit dem Doppelschlag von Jannis Rost (50., 55.) die Messe gelesen. „Wir hatten nur zwei Offensivaktionen... das sagt schon alles“, meinte Kleinschmidt. In einer Eins-gegen-Eins-Situation mit dem gegnerischen Keeper schob Michele Fassa den Ball am Tor vorbei, später traf Nico Pampuch den Pfosten. Im Angriff hatte dem SVL vor allem seine zuletzt so gefährliche Flügelzange mit Justin Folchmann und Maximilian Meinecke gefehlt. Für das kommende Landesliga-Spiel an diesem Samstag (17 Uhr) beim I. SC Göttingen 05 hofft Dennis Kleinschmidt nicht nur auf die Rückkehr dieser beiden Leistungsträger, sondern auch, dass ansonsten die Stammelf wieder komplett ist. Unter anderem musste Kapitän Klaas Gatermann am Mittwochabend noch vor der Pause mit Kniebeschwerden vom Feld.

Die Göttinger, die mit 7 Siegen, 1 Remis und 2 Niederlagen nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Eintracht Braunschweig II auf dem zweiten Platz stehen, seien nun genau der richtige Gegner für die Lengeder, urteilte Dennis Kleinschmidt. „Das ist ein guter Prüfstein für uns“, erklärte der Coach, der erwartet, dass sich sein Team nun nicht von diesem einen Rückschlag im Pokal unterkriegen lässt.

