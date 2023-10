Falken auf Kurs, Ölsburg und Wense mit Sieg und Niederlage

Ein eventueller Durchmarsch der Steeldarter vom SV Falke Rosenthal in die Niedersachsenliga nimmt weiter Formen an. Am 2. Spieltag gewann der Aufsteiger souverän mit 12:0 und 9:3, weshalb er die Landesliga anführt. Staffelkonkurrent Triple Bulls Ölsburg nutzte seine Chancen im ersten Heimspiel nicht und musste sich mit einer 5:7-Niederlage und einem 8:4-Sieg zufrieden geben. Ergebnistechnisch identisch erging es dem SV Wacker Wense eine Etage tiefer in der Verbandsliga.

Darts-Landesliga

Triple Bulls Ölsburg – DC Fally Flyers 5:7 (22:24 Legs). Als „unglücklich“ betitelte Ölsburgs Kapitän Sven Stahr diese Niederlage in einem spannenden Spiel, das auch in die andere Richtung hätte ausschlagen können – immerhin verloren die Triple Bulls alle drei Partien, die in das fünfte Entscheidungsleg gingen. In den Einzeln, nach denen es 3:3 stand, erwischte es Dominik Krüger und Mathias Grimpe. Letzterer habe „im letzten Durchgang einen Lowdarter gegen sich gekriegt“. In den Doppeln entschieden die Gäste aus Bad Fallingbostel schließlich ein Duell mehr für sich und verließen die Boards als Sieger.

Besonderheiten: Jeweils eine 180 von Kai-Uwe Dubova und Luca Lehnert.

Triple Bulls Ölsburg – Dartschnecken Ebstorf 8:4 (29:23 Legs). Der Niedersachsenliga-Absteiger aus Ebstorf hat vor der Saison seine wichtigsten Spieler verloren und unterlag in der ersten Partie des Tages mit 1:11. Und auch gegen die Ölsburger holten die Dartschnecken nichts. Dieses Mal hatten die Hausherren das Glück im Decider auf ihrer Seite, gewannen sie ihn doch vier von sechsmal. Unter anderem hatte sich Dennis Nothnagel mit 3:2 durchgesetzt. „Er ist von Bulls Eye Peine zu uns gekommen und ist eine echte Bereicherung“, freute sich Kapitän Sven Stahr. Nach ausgeglichenem Verlauf in den Einzeln (3:3) wählten die Ölsburger die richtige Aufstellung für die Doppel und siegten souverän.

Besonderheiten: Jeweils eine 180 von Dominik Krüger und Uwe Nordmeyer, ein 100er-Highfinish von Luca Lehnert und jeweils ein 17er-Shortgame von Dominik Krüger und dem Doppel Uwe Nordmeyer/ Mathias Grimpe.

MTV Eintracht Celle – SV Falke Rosenthal 0:12 (13:36 Legs). Auf dem Papier teilte der Aufstiegsaspirant die Höchststrafe aus, doch nach den Einzeln hätte es nicht zwingend 6:0 für Rosenthal stehen müssen. Immerhin hatten Paul Goyer, Oliver Sablin, Peter Biallas und Daniel Pannwitz ihre Duelle erst im fünften Leg gewonnen. In den Doppeln sah es schließlich souveräner aus. Überzeugend war vor allem Youngster Paul Goyer, der sich mehrfach bei den Specials in die Liste eingetragen hatte.

Besonderheiten: Eine 180 von Paul Goyer, ein 130er-Highfinish von Daniel Pannwitz und diverse Shortgames von Paul Goyer (14, 17), Peter Biallas (18) und Sascha Busse (18) sowie den Doppeln Paul Goyer/Manuel Bollak (15, 18) und Daniel Pannwitz/Michael Schönheit (18).

The Devils Neighbours – SV Falke Rosenthal 3:9 (21:32 Legs). Und auch im zweiten Duell des Tages behielten die Rosenthaler ihre Nervenstärke bei: In den Einzeln, die mit 4:2 für die Falken endeten, hielten sich verlorene und gewonnene Decider noch die Waage, in den Doppeln gewannen die Peiner aber alle drei Partien, die ins Entscheidungsleg gegangen waren und feierten damit den vierten Sieg im vierten Spiel.

Besonderheiten: Eine 180 von Paul Goyer und diverse Shortgames von Paul Goyer (17) sowie den Doppeln Sascha Busse/Peter Biallas (17, 18) und Daniel Pannwitz/Michael Schönheit (18).

Darts-Verbandsliga

Black Bulls Ohrum – SV Wacker Wense 7:5 (26:23 Legs). Unter anderem durch die knappen 2:3-Niederlagen von Tom Gavenat und Gero Gerewitz lagen die Ersewölfe nach den Einzeln mit 1:5 in Rückstand. Eine zu große Hypothek für die Doppel, von denen der SV Wacker immerhin vier für sich entschied. „Somit ließen wir den eigentlich eingeplanten und durchaus verdienten Punktgewinn liegen“, bedauerte Wenses Abteilungsleiter Andreas Hecht.

Besonderheiten: Ein 112er-Highfinish von David Vagt und ein 18er-Shortgame vom Doppel Andreas Neumann/David Vagt.

DC Hallendorf II – SV Wacker Wense 4:8 (16:27 Legs). Gegen Gastgeber Hallendorf kamen die Wenser deutlich besser ins Spiel, entschieden vier Einzel souverän für sich und bekamen ein weiteres sieglos zugesprochen. „Im Doppel ließ die Form etwas nach, wir konnten uns aber trotzdem behaupten“, freute sich Andreas Hecht.

Besonderheiten: Jeweils eine 180 von Andreas Neumann und Tobias Powalka, sowie Shortgames vom Doppel Andreas Neumann/David Vagt (17) und von Tobias Powalka (18).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de