Arminia-U19 müht sich, aber siegt nach vier Niederlagen

Levin Mischeck (li.) brachte die A-Junioren von Arminia Vechelde in Führung. Letztlich setzte sich der Landesligist mit 3:0 gegen den SV Reislingen-Neuhaus durch.

Nach vier Landesliga-Niederlagen in Serie haben sich die A-Junioren von Arminia Vechelde mit einem 3:0-Erfolg zurückgemeldet. Staffelkonkurrent VfB Peine hingegen unterlag vor dem direkten Aufeinandertreffen der beiden Landkreis-Vertreter am kommenden Samstag (16 Uhr) mit 1:7 deutlich beim JFV 37 Göttingen. In der B-Jugend-Landesliga gab es eine Niederlage für die Vechelder und den späten Ausgleich gegen den VfB Peine. Dessen C-Jugend blieb trotz guter Leistung punktlos.

A-Junioren, Landesliga

JFV 37 Göttingen – VfB Peine 7:1 (2:1). Tore: 1:0 (25.), 2:0 (33.), 2:1 Max Wasl (44.), 3:1 (47.), 4:1 (53.), 5:1 (64.), 6:1 (86.), 7:1 (88.).

„Die Meisterschaft geht nur über die Göttinger“, ist Peines Trainer Kiriakos Aslanidis überzeugt. „Sie spielen nur mit dem älteren Jahrgang, sind sehr dynamisch und robust.“ Dennoch dürfe sein Team, das zur Hälfte mit B-Jugendlichen angetreten ist, nicht so hoch verlieren, sagte Aslanidis. In der ersten halben Stunde habe der VfB noch sehr wenige Fehler gemacht und ging durch den Anschlusstreffer von Max Wasl nur mit einem 1:2-Rückstand in die Kabine. „Später hat es einfach den Unterschied ausgemacht, dass wir mehr Fehler gemacht haben, und jeder eiskalt bestraft wurde. Göttingen war sehr effektiv“, erklärte der VfB-Coach.

Arminia Vechelde – SV Reislingen-Neuhaus 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Levin Mischeck (5.), 2:0 Laurin Kratschmer (50.), 3:0 Louis Bytyqi (83.).

Von einem verdienten Sieg sprach Vecheldes Trainer. „Aber wir müssen in der ersten Hälfte ein wenig unsere Effizienz bemängeln“, sagte Murat Güzel, dessen Team aber spielerisch und von der Intensität her überlegen war. Weil die Arminia aber zu wenig aus ihren Chancen machte, blieb es lange spannend. Güzels Fazit lautete: „Wir haben die Führung überragend verteidigt, und ich glaube, dass das der Schlüssel zum Erfolg war.“

Wir hatten die große Möglichkeit auf das 3:0. Machen wir die rein, kommt Braunschweig nicht mehr zurück. André Lau, Trainer der B-Junioren beim VfB Peine.

B-Junioren, Landesliga

FT Braunschweig II – Arminia Vechelde 5:2 (3:0). Tore: 1:0 (9.), 2:0 (13.), 3:0 (35.), 3:1 David Wròblewski (53.), 4:1 (60.), 5:1 (67.), 5:2 David Wròblewski (76.).

Nach guten Anfangsminuten hatte Arminia-Trainer Lars Habelmann mit einem ausgeglichenen Spiel gerechnet. Dann kam der Doppelschlag der Freien Turner. „Mit einem individuellen Fehler zum 0:1 bringen wir uns selber aus dem Rhythmus. Wir haben Braunschweig damit stark gemacht“, bedauerte Habelmann, dessen Team nach dem Seitenwechsel wieder gut im Spiel war und zum 1:3 traf. „Das hat dann aber nicht gereicht, um die Aufholjagd zu starten“, bedauerte der Coach.

VfB Peine – Eintracht Braunschweig II 2:2 (2:0). Tore: 1:0 Piet Küster (20.), 2:0 Jian Aydemir (38.), 2:1 (44.), 2:2 (80.+2).

Die Fußballer des VfB Peine sahen kurz vor Schluss schon wie der Sieger aus, als die Eintracht-Reserve in der Nachspielzeit doch noch den Ausgleich erzielte. Vor allem die erste Halbzeit war mit zwei Treffern und nur einer zugelassenen Chance der Löwen nach dem Geschmack der Peiner gelaufen. Mit einem Kritikpunkt: „Wir hatten die große Möglichkeit auf das 3:0. Machen wir die rein, kommt Braunschweig nicht mehr zurück“, vermutete Trainer André Lau. „Der Sieg war drin, ich mache dem Team aber keinen Vorwurf.“

C-Junioren, Landesliga

VfB Peine – VfL Wolfsburg II 1:4 (1:3). Tore: 0:1 (3.), 0:2 (18.), 1:2 Hannes Neubauer (22.), 1:3 (34.), 1:4 (53.).

Dem Vorjahresmeister boten die Peiner im ersten Durchgang ganz ordentlich die Stirn. „Wir haben gut gespielt“, sagte der VfB-Trainer Christian Kraune, dessen Team zwischenzeitlich den Anschluss durch Hannes Neubauer geschafft hatte. Letztlich unterlagen die Peiner auch, weil sie im zweiten Durchgang zwei hundertprozentige Chancen ausließen. „Wir haben das Glück leider nicht auf unserer Seite. Ich bin aber positiv gestimmt. Mal sehen, wie es läuft, wenn bald noch zwei, drei Erfolgserlebnisse kommen“, erklärte Kraune.

