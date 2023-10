Fünf Dreier von Aurimas Botyrius ebnen Edemissen den Weg

Wenn es in der Zone nicht klappt, dann eben von außen: So in etwa lautete das Motto der Edemisser Basketballer am vergangenen Spieltag der Regionsliga. Mit 80:63 (18:10, 19:16, 14:11, 29:26) setzte sich der TSV Eintracht gegen TuRa Braunschweig durch und holte damit seinen zweiten Erfolg der Saison. „Ein Sieg vor der langen Pause war wichtig“, sagte Trainer Flamur Daqi, dessen Team erst am 4. November wieder im Einsatz sein wird, wenn es bei der Reserve des TV Jahn Wolfsburg antritt.

Aurimas Botyrius stellt die Weichen mit seinen Drei-Punkte-Würfen auf Sieg

Weil die Edemisser mit Falko Schmidt weiterhin nur über einen echten Big-Man verfügen, überließen sie dem Gegner aus der Löwenstadt größtenteils den Bereich unter dem Korb. Und auch mit diesem Ansatz kam der TSV zum Erfolg, weil er im gesamten Spielverlauf starke elf Drei-Punkte-Würfe versenkte. Führend in dieser Statistik war Aurimas Botyrius mit fünf erfolgreichen Versuchen – „alle im letzten Viertel, vier gleich zu Beginn, womit er dem Gegner das Genick gebrochen hat“, freute sich Edemissens Coach.

In jedem Spielabschnitt waren die Hausherren einfach einen Zacken besser als der Turn- und Rasensportverein Braunschweig und sicherten sich damit ihren zweiten Saisonsieg. Glücklich war Flamur Daqi darüber, dass kein Spieler punktemäßig herausstach, sondern seine Mannschaft sehr variabel auftrat: Gleich fünf Akteure trafen zweistellig.

TSV Eintracht Edemissen: Janes Pape 16 Punkte/1 Dreier, Aurimas Botyrius 15/5, Falko Schmidt 15, Arunas Ringys 12/2, Tristan Wrede 10/2, Luca Schmidt 7, Arion Bytyqi 5/1, Laurenz Klußmann.

