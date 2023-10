Wedtlenstedt steht auch im Kellerduell mit leeren Händen da

Kreis Peine MTV unterliegt dem SSV Stederdorf zu Hause mit 1:3 und bleibt Letzter. Aufsteiger sorgen an der Spitze weiter für Aufsehen.

Der MTV Wedtlenstedt (links) und der SSV Stederdorf (rechts) schenkten sich im Kellerduell nichts. Am Ende nahmen die Gäste die Zähler mit.

Das Kellerduell in der 1. Fußball-Kreisklasse, es ging an den SSV Stederdorf. Der SSV gewann bei Schlusslicht MTV Wedtlenstedt, die wiederum auch nach dem 7. Spiel keinen Zähler einfahren konnten. Der TSV Eixe, TSV Denstorf, die Adler Handorf und der TSV Wendezelle II konnten indes ihre Begegnungen siegreich gestalten. Somit bleibt das Verfolger-Quartett den beiden Aufsteigern an der Spitze auf den Fersen.

MTV Wedtlenstedt – SSV Stederdorf 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Hasler (5.), 0:2 Braun (30.), 1:2 Brüggemann (50.), 1:3 Spickschen (90.+3).

„Es war ein typisches Spiel zweier Mannschaften, die unten drin stehen“, befand MTV-Trainer Benjamin Weiß und schob nach: „Beide Teams hatten Angst, Fehler zu machen.“ Fehlerbehafteter waren zunächst die Gastgeber, die schon nach fünf Minuten durch das Tor von Justin Hasler in Rückstand gerieten. Manuel Braun markierte nach einer halben Stunde das 2:0 aus Sicht der Gäste. „Mit der zweiten Chance machen sie direkt das zweite Tor“, ärgerte sich der Coach der Wedtlenstedter. „In der Pause habe ich aber gemerkt, dass die Jungs trotz des Rückstandes Bock hatten“, sagte Weiß. Nach dem Anschlusstor durch Steffen Brüggemann – „müssen wir fünf, sechs Tore schießen“, stellte Weiß klar. Zu Zählbarem reichte es aber erneut nicht, da der SSV einen Konter vollendete.

Die weiteren Ergebnisse:

TSV Denstorf – VT Union Groß Ilsede 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Eilhardt (11.), 2:0, 3:0 Lüddecke (19., 90.+1/FE).

Grün-Weiß Vallstedt – SV Lengede III 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Rudi (23.), 2:0, 3:0 Walther (70., 85.).

TSV Eintracht Essinghausen – Adler Handorf 2:7 (1:4). Tore: 1:0 Haasner (10.), 1:1 Schnalle (16.), 1:2, 1:3 Letizia (21., 23.), 1:4 Heinert (27.), 1:5 Letizia (52.), 1:6, 1:7 Kühn (62., 71.), 2:7 Scharenberg (89.).

TSV Wendezelle II – SV Teutonia Groß Lafferde II 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Peters (65.), 2:0 Gomm (81./Elfmeter).

SSV Plockhorst – TSV Eixe 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Barisch (30.), 1:1 Köster (31.), 1:2 Mörtzsch (70.).

Takva Peine – BSC Bülten 6:0 (5:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Sincar (2., 11., 14.), 4:0, 5:0 Capli (30., 40.), 6:0 Öndes (90.+1).

TSV Münstedt – TSV Meerdorf 3:2 (1:0). Tore: 1:0 Schroth (30.), 2:0 Eschemann (47.), 2:1 Danjkov (62.), 3:1 Zenker (81.), 3:2 Püschel (90.+3).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de