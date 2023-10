Erfolg im Kellerduell für die Drachen

Im vierten Anlauf hat es endlich geklappt. Bei Eintracht Braunschweig feierte Handball-Landesligist SG Zweidorf/Bortfeld den ersten Saisonsieg und hat damit einen kompletten Fehlstart vermieden. Der MTV Groß Lafferde II dagegen verlor beim HV Lüneburg deutlich.

Eintracht Braunschweig – SG Zweidorf/Bortfeld 25:30 (12:12). Sowohl die Eintracht als auch die Drachen-Männer hatten aus den ersten drei Spielen nur ein Unentschieden mitnehmen können und standen somit unter Erfolgsdruck. Das war auf dem Spielfeld zu spüren. „Das war von uns keine gute Leistung, einzig mit dem Ergebnis sind wir zufrieden“, berichtete SG-Leiter Sigurt Grobe.

Unsere Abwehr war etwas wackelig wegen fehlender Zuordnung, außerdem haben wir uns ein paar technische Fehler geleistet. SG-Leiter Sigurt Grobe war trotz des Erfolgs bei Eintracht Braunschweig nicht gänzlich zufrieden mit seinem Team

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Minimale Vorteile lagen bei den Drachen, die sich zwischenzeitlich eine Zwei-Tore-Führung erkämpften. „Unsere Abwehr war aber etwas wackelig wegen fehlender Zuordnung, außerdem haben wir uns ein paar technische Fehler geleistet“, erklärte Grobe, warum die Gastgeber wieder den Anschluss fanden und zur Pause ausgleichen konnten.

SG Zweidorf/Bortfeld darf nach sechs Toren in Folge jubeln

Nach dem Wechsel liefen die Drachen den Braunschweigern stetig hinterher. So ging das Spielchen bis zum 21:21 (47. Minute). Moritz Roske und Nico Schultz drehten den Spieß kurzzeitig um, doch die Gastgeber konterten und gingen beim 25:24 wieder in Führung. In den letzten fünf Minuten verriegelte Len Naujoks aber seinen Kasten und die Abwehr stand besser, so dass die Drachen nach sechs Toren in Folge jubeln durften. „Für uns war das ein wichtiger Erfolg, denn schlussendlich zählen nur die zwei Punkte“, freute sich Grobe über den ersten Saisonsieg der Drachen.

SG: Naujoks, Pursche – Brümmer 8, Hasselbach 6, Roske 5, Schultz 5, Hoinza 2, Schröder 2, Hagemeier 1, Zakravsky 1, Grönke, Körber, Pullner, Voges.

HV Lüneburg – MTV Groß Lafferde II 40:25 (24:12). Zufriedenheit klingt anders. Michael Nechanitzky, Trainer der Lafferder Reserve, kritisierte den Auftritt seiner Jungs in Halbzeit 1 mit deutlichen Worten. „Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Lüneburg hat jeden unserer Fehler eiskalt im Tempospiel bestraft.“ Die Folge: Nach 24 Minuten lag der MTV mit 8:20 hinten. Nechanitzky: „Da war die Messe gelesen, einen solchen Rückstand holst du auswärts nicht mehr auf.“

MTV Groß Lafferde II zeigt sich in der zweiten Halbzeit deutlich verbessert

Immerhin: In Halbzeit 2 gestalteten die Lafferder das Geschehen beim Spitzenreiter ausgeglichener. „Wir hatten nun einige gute Aktionen, die Jungs haben zumindest phasenweise gezeigt, was sie können“, sagte der MTV-Coach. „Aber mehr als eine Ergebniskosmetik war ohnehin nicht mehr drin.“

MTV II: Lempart, Grunst – Ranwig, Meyer 2, Hansen, Misch 4, Waschke 1, Kolle 3, Zellmann 13, Bode 2, Schaper, Wittenberg.

