Vöhrumer müssen auf den Kunstrasen und verlieren

Jonas Siebert (blaues Trikot) und die Vöhrumer Fußballer hatten in Wenden vor allem mit dem Kunstrasen so ihre Probleme.

Nach den zuletzt so erfolgreichen Wochen mussten die Fußballer des TSV Arminia Vöhrum einen Dämpfer hinnehmen. In der Bezirksliga 2 unterlagen sie dem Tabellenvorletzten FC Wenden mit 1:3 (0:2). „Vor dem Spiel hatte ich eigentlich ein gutes Gefühl. Dann hat uns Wenden aber auf den Kunstrasen geschickt... das ist einfach nicht unser Geläuf“, bedauerte Arminia-Trainer Helmut Kaub, der hinzufügte: „Die Schiedsrichter hatte Wenden am Vorabend wohl informiert, uns aber nicht. Das finde ich schon ein bisschen unsportlich.“

Schade, wir hatten uns mehr vorgenommen. Wir sind nicht bis an die Leistungsgrenze gegangen. Helmut Kaub, Trainer des TSV Arminia Vöhrum in der Fußball-Bezirksliga 2.

Insgesamt sei es ein Spiel auf Augenhöhe gewesen, berichtete der Vöhrumer Trainer. Allerdings hatte sich sein Team „zwei krasse Abwehrfehler“ geleistet, die bis zur 62. Minute zu zwei Gegentoren führten. Eine Viertelstunde später schaffte die Arminia immerhin den Anschlusstreffer. Marko Milicevic durfte den Ball bis zur Sechzehnerkante tragen und schloss von dort aus souverän ins lange Eck ab (76.).

„Danach waren wir auch am Drücker. Uns hat aber das Glück gefehlt“, erklärte Kaub, der für die Schlussminuten komplett auf die Offensive setzte. Der Ausgleich fiel nicht mehr, dafür das 1:3 in der Nachspielzeit. „Schade, wir hatten uns mehr vorgenommen“, bedauerte Vöhrums Trainer, der auch zugab: „Wir sind nicht bis an die Leistungsgrenze gegangen.“

Tore: 1:0 Folay Koneah (31.), 2:0 Tim Brandes (62.), 2:1 Marko Milicevic (76.), 3:1 Tobias Machus (90.+5).

