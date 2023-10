4:0! SV Lengede baut seine Siegesserie locker aus

Der MTV Gifhorn: drei Spiele ungeschlagen! Der SV Lengede: vier Siege in Serie! Es waren zwei Teams, die selbstbewusst ins direkte Duell in der Fußball-Landesliga gehen konnten. Zu sehen war davon bei einer Mannschaft allerdings nichts: Die gastgebenden Gifhorner kassierten eine 0:4 (0:3)-Klatsche – und waren mit diesem Resultat noch gut bedient.

Zwar waren es die Mühlenstädter, die nach sechs Minuten den ersten Warnschuss abgaben, als Ex-Profi Justin Eilers aus spitzem Winkel nur den Pfosten traf. Doch damit hatte der MTV sein Pulver verschossen. Keine 120 Sekunden später wurde auf der anderen Seite gejubelt: Eine sehenswerte Kombination schloss Justin Folchmann mit einem überlegten Flachschuss ab – Innenpfosten, Tor!

Und nur vier Minuten später schlug es wieder im MTV-Kasten ein: Die Gifhorner hatten im Mittelfeld mit einem Freistoß für sich gerechnet, die Lengeder führten gedankenschnell aus. Sascha Podleska schickte Michele Fassa auf die Reise – ein Heber, das 2:0. Damit hatte der SVL den Hausherren den Stecker komplett gezogen, noch vor der Pause erhöhte Dominik Franke im Anschluss an eine Ecke zum 3:0 (31.).

Nach dem Seitenwechsel rettete MTV-Keeper Tobias Krull zunächst noch gegen Franke (50.). Dann forderten die Lengeder nach einem Foul von Austin Redemann an Vincent Ibe (53.) vergebens Strafstoß und Rot für Notbremse – Glück für die Gifhorner, die durch Eilers (56., 65.) zwar auch noch zwei Chancen besaßen. Die klareren Gelegenheiten hatten jedoch die Lengeder: Klaas Gatermann scheiterte im Anschluss an einen Eckstoß nach einer Stunde noch an der Latte. Dann schlug Fassa an alter Wirkungsstätte zum zweiten Mal zu und stellte den 4:0-Endstand her – für das Team mit der deutlich besseren Mentalität.

„Das Ergebnis ist eher schmeichelhaft für Gifhorn“, meinte SVL-Coach Kai Olzem: „In der ersten Halbzeit waren wir brutal effektiv. Da haben wir die defensiven Schwächen des MTV klar aufgedeckt. Wir haben dann Riesenmöglichkeiten nicht genutzt. Aber das ist bei einer 3:0-Pausenführung in Gifhorn wirklich Jammern auf hohem Niveau.“

SV Lengede: Grünhagen – Burkutean (72. Lemke), Probst, Gatermann, Karger – Mustapha (77. Pampuch) – Podleska, Franke (83. Bahlo) – Meinecke (46. Ibe), Fassa, Folchmann (74. Chehab).

Tore: 0:1 Folchmann (8.), 0:2 Fassa (12.), 0:3 Franke (31.), 0:4 Fassa (67.).

