Gehaltener Elfmeter und vier Tore: Lafferde siegt überzeugend

Groß Lafferde Die Teutonia gewinnt in der Fußball-Bezirksliga 2 mit 4:2 gegen die SV Lauingen Bornum. Julian Rode schnürt einen Doppelpack.

Die Fußballer des SV Teutonia Groß Lafferde können doch noch Tore schießen. Nach zuletzt vielen torarmen Begegnungen netzte das Team nun in der Bezirksliga 2 gegen die SV Lauingen Bornum gleich viermal ein und bezwang seinen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt mit 4:2 (2:1). „Das war ein überzeugender Auftritt“, attestierte Trainer Thomas Mainka. „Das war hochverdient, weil wir die klar besseren Chancen hatten.“

Die erste ergab sich in der zweiten Minute. Den Schuss von Kapitän Tim Paul blockte der Gästekeeper noch ab. Dort, wo der Ball landete, war aber Lasgin Youssef sofort zur Stelle und schob zur Führung ein. Den Ausgleich in der 20. Minute fingen sich die Hausherren dann unnötigerweise. „Eine Ecke fliegt an allen vorbei, wir behindern uns gegenseitig und Lauingen trifft“, beschrieb Mainka die Szene. Die beiden folgenden guten Schüsse durch Tim Paul und Jorge Röhrbein parierte Lauinges Keeper, beim dritten Versuch war er aber chancenlos. Roman Tigranyan traf mit einem direkten Freistoß aus 18 Metern (40.).

Das war ein richtiger Glücksmoment für uns. Groß Lafferdes Trainer Thomas Mainka über den gehaltenen Elfmeter.

„Nach dem Seitenwechsel hatten wir weiter gute Chancen“, berichtete Groß Lafferdes Trainer. Ein Elfmeter für die Gäste aus dem Kreis Helmstedt hätte aber alles auf den Kopf stellen können. Allerdings erwies sich Keeper Paul Heinisch der Teutonia erneut als sicherer Rückhalt und fischte den Versuch vom Punkt raus. „Das war ein richtiger Glücksmoment für uns“, freute sich Mainka. Und die Euphorie münzte der Gastgeber direkt in Tore um. Mit einem Doppelpack erhöhte Stürmer Julian Rode den Vorsprung deutlich. Zwar erzielten die Lauinger nach einem Lafferder Abwehrfehler noch das 2:4. „Danach hatten aber nur wir noch drei dicke Chancen“, so Mainka, der von einem verdienten Sieg sprach.

Tore: 1:0 Lasgin Youssef (2.), 1:1 Raphael Spilker (20.), 2:1 Roman Tigranyan (40.), 3:1, 4:1 Julian Rode (57., 69.), 4:2 Jasper Reichel (74.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de