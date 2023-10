Fußball Tor in Nachspielzeit: Edemissen zieht an Lengede II vorbei

In der Fußball-Kreisliga fanden unter der Woche gleich zwei Spiele statt. Während sich der VfL Woltorf souverän gegen die TB Bortfeld durchsetzte, musste der SV Lengede II gegen den TSV Edemissen den späten K.o. in der Nachspielzeit hinnehmen. In der 1. Kreisklasse bekamen die Adler Handorf drei Punkte geschenkt.

Kreisliga

VfL Woltorf – TB Bortfeld 5:1 (3:1). Tore: 1:0 Ritter (18.), 1:1 Berlin (28.), 2:1, 3:1 N. Helwes (40., 41.), 4:1 Eigentor Suckow (65.), 5:1 N. Metzing (80.).

„Es war ein ungefährdeter und verdienter Sieg, aber Bortfeld hat sich über 90 Minuten dagegengestemmt“, fasste Woltorfs Trainer Nedin Cerimovic das Spiel am Donnerstagabend zusammen. Max Ritter brachte die Seinen in Führung. „Dann verpassen wir es aber, das 2:0 und das 3:0 zu machen, und Bortfeld erzielt über einen Standard den Ausgleich“, haderte Cerimovic. Doch noch vor der Pause rückte Nick Helwes das Bild mit einem Doppelpack wieder gerade. Danach sei quasi „alles klar“ gewesen, so Cerimovic, der aber erneut den Gegner, der in der Tabelle auf dem vorletzten Platz steht, lobte: „Bortfeld ist danach nicht auseinandergefallen und hat immer weitergemacht.“

SV Lengede II – TSV Edemissen 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Laufer (90.+3).

Lengedes Trainer André Wrede hatte ein Spiel mit schwachem Niveau gesehen, in dem seine Mannschaft spielerisch aber überlegen war. „Edemissen wollte nur kein Gegentor kassieren“, so Wrede, dessen Team den Gegner diesen Wunsch erfüllte: „Wir sind aktuell einfach zu blind vor dem Tor.“ Und so blieb es bis in die Schlussphase beim torlosen Remis. Wrede: „Am Ende war mir egal, ob es ein Unentschieden oder eine Niederlage wird – 0 Punkte oder einer... für mich wäre das so oder so eine Niederlage gewesen. Also haben wir alles auf eine Karte gesetzt und hinten aufgemacht.“ In der dritten Minute der Nachspielzeit kam ein langer Ball, den Edemissens Leo Laufer zum Siegtreffer nutzte.

1. Kreisklasse

Kampflos sackten die Adler Handorf am Donnerstagabend drei Punkte ein, weil Gegner TSV Münstedt nicht antrat. Dadurch klettert der Vorjahresdritte zunächst auf Rang 3, hat aber mehr Spiele absolviert als die Konkurrenz.

