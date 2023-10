Marcel Burkutean (links) peilt mit dem SV Lengede am Sonntag in Gifhorn den fünften Sieg in Folge an.

Fußball-Landesliga SV Lengede peilt in Gifhorn den fünften Sieg in Folge an

Beide Mannschaften hatten im Sommer einen großen personellen Umbruch zu verkraften. Oberliga-Absteiger MTV Gifhorn verlor rund ein Dutzend Stammkräfte, holte sich mit Jovan Hoffart und Justin Eilers aber immerhin zwei neue tragende Säulen fürs Offensivspiel. Den Saisonauftakt setzten die Gifhorner aber ebenso in den Sand wie der personell runderneuerte SV Lengede, der mit vier Niederlagen startete. Während der MTV mit zehn Punkten aus zehn Spielen einen Abstiegsrang belegt, haben die Lengeder inzwischen die Trendwende eingeleitet. Vor dem Aufeinandertreffen beider Teams am Sonntag (14.30 Uhr) in Gifhorn haben sie die Abstiegsplätze nach vier Siegen in Serie verlassen.

Wir müssen demütig und gleichzeitig hungrig auf weitere Erfolge bleiben, für die wir im Training aber hart arbeiten müssen. Dennis Kleinschmidt, Trainer des SV Lengede, warnt sein Team davor, nach zuletzt vier Siegen nun locker zu lassen

„Natürlich wollen wir den Schwung mitnehmen und die Serie aufrechterhalten“, sagt SVL-Trainer Dennis Kleinschmidt. Wichtig sei aber auch, die jüngsten Erfolge nicht als Selbstverständlichkeit zu betrachten. „Wir müssen demütig und gleichzeitig hungrig auf weitere Erfolge bleiben, für die wir im Training aber hart arbeiten müssen.“ Die Entwicklung seiner Mannschaft nach vier Auftaktniederlagen habe ihn nicht überrascht. „Ich sehe die Jungs ständig im Training, ich wusste, was in ihnen steckt“, betont Kleinschmidt. „Die Steigerung war in den Spielen von Woche zu Woche erkennbar.“

SV Lengede zwischen Arbeitssieg und Gala-Leistung

Beim VfL Wahrenholz, wo die Lengeder mit 4:1 ihren ersten Punktspielerfolg feierten, „haben wir das Glück erzwungen“. Schönspielerei sei in dieser Partie nicht das probate Mittel gewesen, sondern der kämpferische Einsatz. „Wir haben dort viel mit langen Bällen gearbeitet und unsere Tore aus der zweiten Reihe erzielt“, erinnert sich Kleinschmidt. Den Gegenentwurf, wie man als Mannschaft auch zum Erfolg kommen kann, präsentierten die Lengeder am Tag der Deutschen Einheit beim 4:2-Heimsieg über den SSV Nörten-Hardenberg. „So, wie wir gegen Nörten Fußball gespielt haben, war das schon klasse. Das war eine reife Leistung, aber wir sind noch nicht beim Maximum angelangt“, stellt Kleinschmidt klar.

Christian Lemke kehrt zurück, Eren Kocak muss passen

Nach Gifhorn reisen die Lengeder nahezu in Bestbesetzung. Rechtsverteidiger Christian Lemke, der gegen Nörten fehlte, ist aus dem Urlaub zurück. Einzig Joker Eren Kocak (Kniebeschwerden) muss gegen seinen Ex-Verein passen.

