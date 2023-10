Vechelder Torwart-Wahnsinn: Kratschmer trifft von Mittellinie

Was für ein Spiel! In letzter Minute erzielte der Torwart der A-Junioren von Arminia Vechelde im Fußball-Bezirkspokal den Ausgleich zum 5:5 und verhalf seiner Mannschaft damit zum Einzug ins Viertelfinale. Dort steht auch die U19 des VfB Peine nach einer kaum weniger torreichen Partie am Tag der Deutschen Einheit. Diese nächste Runde des Wettbewerbs findet erst im kommenden Jahr eine Woche vor Ostern am 23./24. April statt. Nicht mit dabei sein werden die C-Junioren des VfB Peine, die am BSC Acosta scheiterten.

A-Junioren, Bezirkspokal

JSG Isenhagen – Arminia Vechelde 9:10 n.E. (5:5, 3:0). Tore: 1:0 (21.), 2:0 (28.), 3:0 (34.), 3:1 Jayson Schütz (54.), 4:1 (65.), 4:2 Phil Brand (70.), 4:3 Eigentor (78.), 4:4 Phil Brand (87.), 5:4 (90.+1), 5:5 Laurin Kratschmer (90.+3).

Kurioses trug sich im Spiel der Vechelder bei Bezirksligist JSG Isenhagen zu: Nachdem die Arminia einen 0:3-Pausenrückstand bis zum 4:4 in der 87. Minute egalisiert hatte, sah die Arminia nach dem Isenhagener Treffer in der Nachspielzeit plötzlich doch wieder wie der Verlierer aus. Einen Pfeil hatte das Team aber noch im Köcher. Laurin Kratschmer, der eigentlich Feldspieler ist, in dieser Partie aber für die Arminia zwischen den Pfosten stand, traf von der Mittellinie zum Ausgleich: „Der Ball ist einmal aufgekommen und ist in einem unglaublichen Bogen über den Torwart hinweg ins Netz gesprungen. Ein Tor des Jahres“, erklärte Vecheldes Coach Murat Güzel. Auch im folgenden Elfmeterschießen stand Kratschmer im Mittelpunkt: Nachdem bisher alle Spieler getroffen hatten, netzte der Keeper als fünfter Arminia-Schütze selber ein und parierte den fünften Versuch der Gifhorner.

MTV Gifhorn – VfB Peine 3:4 (1:3). Tore: 0:1 Matti Straub (5.), 0:2, 0:3 Max Wasl (12., 35.), 1:3 (38.), 2:3 (77.), 3:3 (78.), 3:4 Luis Goedecke (88.).

Auch wenn das Ergebnis ein knappes Spiel vermuten lässt, sei der VfB in den allermeisten Phasen spielbestimmend gewesen, berichtete dessen Trainer Kiriakos Aslanidis. „Wenn wir schnell kombiniert haben, hatte Gifhorn nicht viel entgegenzusetzen. In der ersten Halbzeit müssen wir ein, zwei Tore mehr machen, dann ist auch gleich schon Ruhe“, sagte der Peiner Trainer, der nach der 3:1-Halbzeitführung das Personal im zweiten Abschnitt ordentlich rotieren ließ. „Im Pokal lasse ich alle spielen. So ist aber unsere Struktur etwas durcheinander geraten, was Gifhorn zu zwei Toren genutzt hat“, erläuterte Aslanidis, dessen Team das Feld trotzdem als Sieger verließ. Mit einem schön herausgespielten Treffer stellte Luis Gödecke auf 4:3 und schickte seine Peiner ins Viertelfinale.

C-Junioren, Bezirkspokal

BSC Acosta – VfB Peine 2:0 (0:0). Tore: 1:0 (39.), 2:0 (55.).

Ausgeschieden sind die Peiner C-Junioren, die aber in der torlosen ersten Hälfte die Chance auf den Führungstreffer hatten. Trainer Christian Kraune berichtete: „Unser Spieler hat da aber nicht die Traute, selber zu schießen, und hat quer gelegt.“ Somit war die Möglichkeit auf ein Tor vertan. Auch im zweiten Spielabschnitt blieben die Peiner ohne eigenen Treffer und setzten damit den Negativ-Trend der vergangenen Wochen fort, während Acosta mit zwei Toren ins Viertelfinale einzog. Aber: „Unsere Spielanlage war ganz ordentlich – dieses Level müssen wir halten, wenn wir uns belohnen wollen“, sagte Kraune.

