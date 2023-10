5:0! Schwicheldt meldet sich im Prinzenpark stark zurück

Braunschweig Die Rot-Weißen setzen sich in der Fußball-Bezirksliga gegen die FT Braunschweig II durch. Leon Schrader klettert in Torjägerliste.

Die Fußballer des TSV Rot-Weiß Schwicheldt haben den Trend umgekehrt und nach vier Niederlagen in Serie mal wieder ein Spiel in der Fußball-Bezirksliga 2 gewonnen. Gegen die FT Braunschweig II gab es am Dienstagvormittag einen 5:0 (3:0)-Erfolg. „Wir haben die Leistung von Sonntag bestätigt“, freute sich RW-Trainer Tobias Dreyer über den vierten Saisonsieg.

Die Braunschweiger waren doch recht aktiv, aber wir haben uns gut drauf eingestellt. Wir waren sehr sauber im Passspiel und hatten viele gute Tiefenläufe. Tobias Dreyer, Trainer des TSV Rot-Weiß Schwicheldt.

Für die Gäste ging es optimal los: Bereits nach vier Minuten besorgte Leon Schrader die frühe Führung. „Das bringt den Jungs auf dem Feld dann natürlich viel Sicherheit“, berichtete Dreyer, dessen Team bis zur Pause durch Pascal Taraschewski doppelt nachlegte. „Es ist wirklich ganz viel aufgegangen, wir haben ein gutes Tempo an den Tag gelegt“, erklärte Dreyer. Seinem Team habe außerdem in die Karten gespielt, dass die Turner-Reserve nicht ganz so defensiv stand, wie es die Schwicheldter erwartet hatten. „Die Braunschweiger waren doch recht aktiv, aber wir haben uns gut drauf eingestellt. Wir waren sehr sauber im Passspiel und hatten viele gute Tiefenläufe“, so Dreyer.

Leon Schrader überholt Stürmerkollegen in der Torjägerliste

Im zweiten Abschnitt erhöhten Dario Cendamo und erneut Leon Schrader, der mit seinem siebten Saisontor seinen gesperrten Teamkollegen Onur Bacaksiz überholte, den Spielstand auf 5:0. „Für mich war ganz wichtig, dass wir – obwohl wir schnell hoch geführt haben – weiter Bock aufs Verteidigen hatten“, bejubelte Tobias Dreyer den zweiten Zu-Null-Sieg der Saison.

Tore: 0:1 Leon Schrader (4.), 0:2, 0:3 Pascal Taraschewski (27., 33.), 0:4 Dario Cendamo (78.), 0:5 Leon Schrader (90.).

