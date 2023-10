Vöhrum siegt 4:3! Milicevic entscheidet Spiel gegen Hondelage

Da ist das Erfolgserlebnis, auf das die Fußballer von Arminia Vöhrum nach zuletzt zwei Remis gewartet haben. Mit 4:3 (2:2) setzte sich das Team in der Fußball-Bezirksliga 2 gegen das Topteam MTV Hondelage durch und fügte den Braunschweigern die erst zweite Niederlage bei. „Das hat richtig gut getan“, schwärmte Trainer Helmut Kaub, der ergänzte: „Über die 90 Minuten ist das verdient. Es war mega schwer, aber wir haben eine tolle Moral bewiesen.“

Es wurde oftmals brandgefährlich und Hondelage hat uns auch alles abverlangt. Am Ende waren wir aber hellwach in dem, was wir getan haben. Helmut Kaub, Trainer des TSV Arminia Vöhrum.

Die Anfangsphase mit einigen guten Möglichkeiten gehörte der Arminia, doch in Führung gingen schließlich die Gäste (6.). Und die Hondelager ließen bald danach sogar noch den zweiten Treffer folgen. „Da hat man aber schon gemerkt, dass jeder bei uns im Team unbedingt was holen wollte“, erklärte Helmut Kaub, dessen Team bis zur Pause durch Treffer von Lukas Nensel und Marvin Janke ausglich. Auch die Startphase des zweiten Durchgangs gehörte den Vöhrumern – und dieses Mal setzten sie selbst den ersten Stich durch Marko Milicevic. Zwar glichen auch die Hondelager noch einmal aus, doch das letzte Wort hatte Vöhrums wieder genesener Top-Stürmer: „Er hat das 4:3 gemacht. Sein erster Kontakt war Weltklasse. Marko legt den Ball am Verteidiger vorbei und schiebt ein“, beschrieb Kaub die entscheidende Szene.

Selbstvertrauen in den Reihen von Arminia Vöhrum wächst und wächst

Letztlich hätten in diesem Spiel beide Teams alle kleinen Fehler des Gegners ausgenutzt. „Es wurde oftmals brandgefährlich und Hondelage hat uns auch alles abverlangt. Am Ende waren wir aber hellwach in dem, was wir getan haben“, lobte Helmut Kaub seine Mannschaft. Mit dem nun fünften Spiel in Serie ohne Niederlage entwickle sich immer mehr Selbstvertrauen in den Reihen der Arminia. „Am Sonntag wollen wir nachlegen“, kündigt Helmut Kaub vor dem Spiel bei Kellerkind FC Wenden an.

Tore: 0:1 Marco Hinz (6.), 0:2 Jasper Wendland (16.), 1:2 Lukas Nensel (23.), 2:2 Marvin Janke (27.), 3:2 Marko Milicevic (68.), 3:3 Dominik Grundmann (76.), 4:3 Marko Milicevic (89.).

