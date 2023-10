Aus 1:3 macht 4:3 – Handorf ringt Denstorf nieder

Die Adler Handorf (in Grün) drehten nach 1:3-Pausenrückstand gegen den TSV Denstorf (in Blau) die Partie noch.

Es war einiges los an diesem Spieltag der 1. Fußball-Kreisklasse. Während Spitzenreiter Takva Peine weiterhin einsam seine Kreise zieht, ist Mitaufsteiger Grün-Weiß Vallstedt nach dem Schützenfest beim TSV Meerdorf Takva-Verfolger Nummer 1. Auch der TSV Eixe, der TSV Denstorf sowie die Adler Handorf gehören dem Verfolgerfeld an.

Adler Handorf – TSV Denstorf 4:3 (1:3). Tore: 0:1 Thomalla (2.), 1:1 Neumann (17.), 1:2 Biedermann (37.), 1:3 Sug (45.), 2:3 Janeck (58./FE), 3:3 Neumann (77.), 4:3 Dornelas Da Silva (90.+5). Rot: TSV (74.) Gelb-Rot: TSV (90.+6).

Die Adler entschieden das Verfolgerduell für sich. Dabei hatte es zunächst noch nach einem Sieg für die Denstorfer ausgesehen. „Die erste Halbzeit war von uns grottenschlecht“, wurde Handorfs Trainer André Koster deutlich. Dann stellte seine Mannschaft jedoch ihre Comeback-Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis. Marlon Janeck, „Doppelpacker“ Christopher Neumann sowie Joao Victor Dornelas Da Silva in der Nachspielzeit wandelten den Zwei-Tore-Pausenrückstand doch noch in einen Sieg um. „In Summe wäre eigentlich ein Punkt für beide Mannschaften verdient gewesen“, befand Koster.

TSV Eixe – TSV Wendezelle II 3:3 (0:0). Tore: 1:0 Proest (55.), 2:0 Schmerse (65.), 2:1 Prommer (81.), 3:1 Mörtzsch (84.), 3:2 Menzel (90.+1), 3:3 Homann (90.+3).

Nachdem im ersten Durchgang nicht viel passiert war, hatte es insbesondere die Schlussphase in sich. „Nach dem 3:1 muss für uns eigentlich der Deckel drauf sein“, befand Olaf Baake, der Trainer der Gastgeber. Dann jedoch seien seine Kicker viel zu offensiv gewesen. Und die Lücken in der Eixer Hintermannschaft nutzten die Wendezeller – wenn auch sehr spät – gnadenlos aus. „Letztlich ist das 3:3 leistungsgerecht“, erkannte Baake an. „Wendezelle hat nie aufgesteckt.“

Die weiteren Ergebnisse an Spieltag 10:

SV Lengede III – Takva Peine 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Sincar (30./Elfmeter), 1:1 Scheer (65./Elfmeter), 1:2 Sincar (70.), 1:3 Hasan (75.).

VT Union Groß Ilsede – TSV Münstedt 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Mildner (43.), 2:0 Scheibe (80.).

TSV Meerdorf – Grün-Weiß Vallstedt 0:9 (0:7). Tore: 0:1 Leo (5.), 0:2 Walther (8.), 0:3, 0:4 Leo (9., 31.), 0:5 Rudi (35.), 0:6 Walther (39.), 0:7, 0:8 Leo (45., 52.), 0:9 Hoffmann (86.).

BSC Bülten – MTV Wedtlenstedt 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Capitango (10.), 2:0, 3:0 Dreißigacker (11., 43.). 4:0 (69.).

