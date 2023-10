U19 des VfB Peine geht mit viel Rückenwind ins Pokalspiel

Die A-Junioren des VfB Peine sind in der Fußball-Landesliga weiter auf der Siegerstraße unterwegs – 2:0 gewann die U19 gegen den Oberliga-Nachwuchs aus Vorsfelde. Insgesamt war es aber eher ein durchwachsenes Wochenende für die hiesigen Teams, von denen am Tag der Deutschen Einheit drei im Bezirkspokal antreten.

A-Junioren, Landesliga

BVG Wolfenbüttel – Arminia Vechelde 3:2 (2:2). Tore: 1:0 (1.), 1:1 Phil Brand (8.), 2:1 (9.), 2:2 Noah Mook (38., Elfmeter), 3:2 (76.). Besonderes: Rote Karten für Vechelde (45.+1, 90.+5) und Wolfenbüttel (90.+5).

Bittere Niederlage und ein insgesamt bitterer Nachmittag. Nachdem die Wolfenbütteler zwei Fehler der Arminia eiskalt zu Toren nutzten, schafften die Vechelder jeweils den Ausgleich. Nebenbei mussten sich die Gäste permanent mit Äußerungen von der Wolfenbütteler Trainerbank auseinandersetzen. „Das gesamte Team und das Trainergespann waren leider nur darauf aus, uns mit unschönen Sprüchen zu diskriminieren“, bedauerte Arminia-Trainer Murat Güzel, dessen Sohn und Keeper Ömer Güzel sich in ein Wortgefecht verwickeln ließ und kurz vor der Pause vom Platz flog (45.+1). Auch in Unterzahl waren die Arminen in der zweiten Hälfte die spielbestimmende Mannschaft. Das einzige weitere, laut Murat Güzel, „unverdiente“ Tor erzielten aber die Wolfenbütteler nach einem Konter. Als nächstes treten die Vechelder am Tag der Deutschen Einheit (11 Uhr) im Pokal-Achtelfinale bei der JSG Isenhagen (Bezirksliga) an.

VfB Peine – SSV Vorsfelde 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Florian Melde (14.), 2:0 Max Wasl (32.).

Die Peiner zeigten eine starke erste Hälfte. „Wir haben unheimlich früh und intensiv gepresst“, erklärte Peines Trainer Kiriakos Aslanidis, nach dessen Ansicht die Pausenführung auch höher hätte ausfallen können. Im zweiten Abschnitt sei das Spiel deutlich verflacht. Die einzige richtig gute Chance der Vorsfelder habe Keeper Luca Böker, der wegen der Misere mit zwei verletzten Torhütern aus der B-Jugend hochgezogen wurde, stark abgewehrt. Dass der Schlussmann nun in seinen beiden Landesliga-Auftritten zu Null geblieben war, soll ein gutes Omen für das Pokal-Achtelfinale am Dienstag (11 Uhr) beim MTV Gifhorn sein.

B-Junioren, Landesliga

JFV 37 Göttingen – Arminia Vechelde 1:1 (1:0). Tore: 1:0 (30.), 1:1 Colin Susat (80.).

Vecheldes Trainer Lars Habelmann sprach von „Nervenkitzel bis zur letzten Sekunde“. Nach dem 0:1-Rückstand der ersten Hälfte, in der beide Teams viele Strafraumszenen hatten, wurde die Gangart im zweiten Durchgang immer härter. „Der Schiedsrichter hat viel weiterlaufen lassen, die Spieler haben viele Zweikämpfe gesucht“, berichtete der Coach. Somit gab es auch viele Freistöße, von denen die Vechelder in der letzten Minute einen nutzten: Colin Susat traf zum umjubelten Ausgleich.

SSV Vorsfelde – VfB Peine 6:3 (3:1). Tore: 1:0 (7.), 1:1 Omar Selim (21.), 2:1 (28.), 3:1 (33.), 4:1 (42.), 4:2 Fynn Rühl (58.), 5:2 (61.), 5:3 Fynn Rühl (66.), 6:3 (69.).

Den Peinern gelang in der ersten Hälfte der 1:1-Ausgleich, sie gerieten bis zur Pause aber wieder in Rückstand. Im zweiten Abschnitt hatte dann vor allem Vorsfeldes Yahya Mourad stets die richtige Antwort parat. Er erhöhte zunächst auf 4:1 und legte nach beiden folgenden Treffern von Fynn Rühl jeweils nach.

C-Junioren, Landesliga

Eintracht Braunschweig II – VfB Peine 3:0 (2:0). Tore: 1:0 (1.), 2:0 (23.), 3:0 (43.).

Für die Peiner ging es ungünstig mit einem Eigentor in der 1. Minute los, bei dem sich ein Verteidiger und der Torhüter gegenseitig über den Haufen liefen. Letztlich endete das Spiel mit einer 0:3-Niederlage, bei der der VfB lediglich einen echten Vorstoß in den gegnerischen Sechzehner hatte. Am Dienstag (11 Uhr) tritt das Team im Pokal-Achtelfinale bei Liga-Konkurrent BSC Acosta an.

