Doppelpack Folchmann: SV Lengede gewinnt auch im Prinzenpark

Der SV Lengede reitet weiter die Erfolgswelle. Nach vier Niederlagen zum Start feierte das Team von Trainer Dennis Kleinschmidt nun den dritten Sieg in Serie. Bei den FT Braunschweig lieferte der Fußball-Landesligist aus dem Kreis Peine eine starke Leistung ab und pirschte sich mit seinem 3:1 (2:1)-Erfolg im Prinzenpark an die Nichtabstiegsränge heran. Mitentscheidend war Flügelflitzer Justin Folchmann, der im vierten Spiel hintereinander traf – dieses Mal sogar doppelt.

Lengedes Keeper vereitelt die erste Chance des Spiels

Doch in der ersten Aktion des Spiels stand Lengedes Keeper Nick Grünhagen im Fokus. Über die linke Seite spielten sich die Hausherren nach vorne und bedienten in der Mitte ihren Stürmer. Dessen Versuch in der 3. Minute entschärfte der SVL-Keeper aber mit einer gekonnten Fußabwehr. „Da hätten die Turner schon in Führung gehen können“, erklärte Lengedes Trainer Dennis Kleinschmidt. Im weiteren Verlauf drehte sich der Wind, die Lengeder hatten das Spiel in der Hand. „Fußballerisch war das von uns in der ersten Halbzeit richtig gut“, lobte der Coach. Und schon in der 9. Minute gingen die Gäste in Führung. Michele Fassa überlupfte den Braunschweiger Keeper nach einem langen Ball in die Schnittstelle der Turner-Abwehr.

Eine Viertelstunde später köpfte der nicht gerade großgewachsene Justin Folchmann eine Flanke von Maximilian Meinecke ein. „Justin kommt immer besser in Form, es ist sensationell. Das ist der Justin, den wir in der vergangenen Saison wegen seiner Oberschenkelprobleme leider nie wirklich sehen durften. Ich klopfe auf Holz, dass er jetzt verletzungsfrei bleibt – das würde mich sehr, sehr freuen“, fasste Dennis Kleinschmidt die Situation um den Ur-Lengeder zusammen.

Das war ein dummer Fehler. Die Freien Turner waren eigentlich nicht gut. In der Kabine waren wir dann etwas angespannt, weil es nur 2:1 stand. Dennis Kleinschmidt, Trainer des SV Lengede, über den Gegentreffer in der 35. Minute.

Doch bei aller Freude: Kurz vor dem Seitenwechsel brachten sich die Lengeder selber in die Bredouille. Kapitän Klaas Gatermann vertändelte den Ball im eigenen Sechzehner und begünstigte damit den Anschlusstreffer des Oberliga-Absteigers. „Das war ein dummer Fehler. Die Freien Turner waren eigentlich nicht gut. In der Kabine waren wir dann etwas angespannt, weil es nur 2:1 stand“, berichtete Lengedes Trainer. Dennoch spielte seine Mannschaft auch im zweiten Abschnitt weiter guten Fußball. Durch Folchmanns sechsten Saisontreffer vom Elfmeterpunkt (55.) stellte der SVL den alten Abstand wieder her. Ab der 70. Minute wechselten die Braunschweiger offensiv, weshalb sich die Lengeder darauf konzentrierten, den Sieg ins Ziel zu retten – es klappte.

Tore: 0:1 Fassa (9.), 0:2 Folchmann (24.), 1:2 Siranidis (35.), 1:3 Folchmann (55., Elfmeter).

SV Lengede: Grünhagen – Karger, Gatermann, Probst (90. Pampuch), Lemke – Podleska, Mustapha, Burkutean (63. Franke) – Folchmann (56. Ibe), Fassa (84. Toprak), Meinecke (75. Chehab).

„Wir haben jetzt viel Mut und Selbstvertrauen getankt. Jetzt müssen wir immer weiter machen“, fordert Dennis Kleinschmidt, dessen Team am Dienstag ein echter Härtetest bevorsteht. Am Tag der Deutschen Einheit ist ab 16 Uhr der gut gestartete SSV Nörten-Hardenberg zu Gast. Der Tabellensechste habe die „erfahrenste, cleverste und abgezockteste Mannschaft der Liga“ meint Kleinschmidt, der auch mit einem Remis zufrieden wäre, um die Ungeschlagen-Serie fortzuführen.

