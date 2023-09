Erstmals seit langer Zeit: Kreis Peine gewinnt Vergleich

Als Jannik Andreas, Jugendwart des NLV-Kreises Peine, den großen Pokal an sein Team aus Peine überreichen durfte, war der Jubel unter den jungen Leichtathletinnen und Leichtathleten groß: Beim Kreisvergleichskampf, der auf der Edemisser Sportanlage parallel zu den Bezirksmeisterschaften der Senioren veranstaltet wurde, gewann der 10- bis 13-jährige Nachwuchs mit insgesamt 32.197 Zählern vor den Kreisen Helmstedt und Braunschweig. „Es ist schon lange her, dass Peine die Gesamtwertung gewonnen hat!“, freute sich auch Vorstandsmitglied Steffen Knoblauch mit der Peiner Auswahl.

Raffael Mecke sichert sich den Kreisrekord über die 800 Meter

Insbesondere über die 800 Meter verbuchten die Peiner starke Leistungen: In der männlichen Jugend U12 lieferten sich Raffael Mecke und Lukas Mittmann einen fulminanten Zielsprint, den Mecke mit 2:43,95 Minuten knapp für sich entscheiden konnte – neuer Kreisrekord und persönliche Bestzeit für den Athleten vom MTV Vechelde. Für Lukas Mittmann stoppten die Uhren nach 2:43,99 Minuten. Damit freute sich der Sportler von der LG Peiner Land über die dritte Bestleistung in diesem Wettkampf. In der U14 zeigten zudem der Lengeder Jannes Andreas und der Vechelder Matti Dollas starke Rennen. Andreas wurde in seiner Altersklasse Zweiter und war mit 2:44,79 Minuten so schnell wie noch nie. Neben einer Bestzeit für Matti Dollas gab es für den MTV Vechelde außerdem einen Sieg für Nola Kramer: Für die zwei Stadionrunden benötigte sie lediglich 2:47,92 Minuten.

Nicole Wiskow (links) und Raffael Mecke freuten sich über das Knacken eines Peiner Kreisrekordes. Foto: Frauke Mecke / Verein

Punkte gesammelt wurden allerdings nicht nur auf der Mittelstrecke, sondern auch in den Disziplinen des Dreikampfes: Wieder einmal beeindruckte dort die Vöhrumerin Amelie Goyer, die sich vor allem durch die 38 Meter im Ballwurf an die Spitze ihrer Altersklasse W13 setzen konnte. Fast so weit flog auch der Ball von Emma Buthge: Mit 35,50 Metern belegte die LG-Athletin im Dreikampf der W12 den zweiten Platz und ergatterte somit einige Punkte für ihre Mannschaft. Ebenfalls Zweiter im Dreikampf wurde Jonte Volling vom SV Lengede. Dabei stellte der 12-Jährige in jeder Disziplin eine neue Bestleistung auf.

Auch der Vechelderin Nicole Wiskow gelingt eine neue Peiner Bestmarke

Neben dem Nachwuchs waren auch die Seniorinnen und Senioren aus dem Bezirk Braunschweig aktiv: Nicole Wiskow brach dabei den zweiten Kreisrekord des Tages: Mit 4,40 Metern im Weitsprung der W40 überbot die Vechelderin den 27 Jahre alten Rekord von Doris Künnemann und wurde Bezirksbeste. Für Hennig Fischer vom TSV Arminia Vöhrum gab es in der M40 gleich vier Siegermedaillen: Er ging sowohl über die 100 Meter, als auch im Weitsprung, dem Kugelstoßen und dem Speerwurf an den Start. Der SV Anker Gadenstedt war in der M70 vertreten: Eckhard Leistner lief die 100 Meter in 13,99 Sekunden. und sprang 4,20 Meter weit.

