Die Offensivabteilung von Teutonia Groß Lafferde um Kapitän Tim Paul (blaues Trikot) muss langsam wieder auf Betriebstemperatur kommen, wenn das Team am Sonntag gegen die FT Braunschweig II gewinnen möchte.

Kreis Peine Die Teutonia hat in der Fußball-Bezirksliga die Turner-Reserve zu Gast. Vöhrum tritt in Rautheim an, Schwicheldt empfängt Heeseberg.