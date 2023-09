Edemissen Der TSV verliert in der Basketball-Regionsliga mit 68:69 denkbar knapp beim MTV Salzdahlum. Niederlage für Peiner Regionsklassisten.

Arunas Ringys erzielte starke 16 Punkte für den TSV Edemissen. Letztlich unterlagen das Team in der Regionsliga aber dem MTV Salzdahlum ganz knapp.

Basketball Miese Freiwurfquote in der Schlussphase hemmt Edemissen

Damit die Basketballer des TSV Eintracht Edemissen ihr zweites Spiel in der Regionsliga gewinnen, hätte zuvor noch der Vier-Punkte-Wurf erfunden werden müssen. In den letzten Sekunden gegen den MTV Salzdahlum traf Falko Schmidt mit seinem Verzweiflungswurf zwar aus gut 20 Metern noch in den Korb, den Rückstand vor vier Punkten konnte er damit natürlich aber nicht mehr wett machen. Somit unterlag Absteiger Edemissen denkbar knapp mit 68:69 (21:18, 17:19, 17:20, 13:12).

Wir waren etwas überhitzt und haben dann falsche Entscheidungen in der Offensive getroffen. Flamur Daqi, Trainer des TSV Edemissen in der Basketball-Regionsliga

Mit Blick auf das Durchschnittsalter des Gastgebers, das höher als das der Edemisser war, erwartete der TSV-Coach Flamur Daqi eine nicht so laufintensive Herangehensweise der Salzdahlumer, dafür aber, dass sie den Ball schnell bewegen würden. Doch der MTV hatte ganz andere Pläne. „Sie haben direkt vorne draufgepresst und uns im Spielaufbau gestört. Wir hatten Schwierigkeiten, uns zu lösen“, berichtete Daqi. Obendrauf kam, dass die Unparteiischen viel laufen ließen, was bei den Gästen Frust hervorrief. „Wir waren etwas überhitzt und haben dann falsche Entscheidungen in der Offensive getroffen.“

Freiwurfquote versaut dem TSV Edemissen die Schlussphase

Nach sehr engem Spielverlauf war die Schlussphase entscheidend. Edemissens Trainer haderte vor allem mit der Freiwurfquote: Erst vergab Janes Pape all seine drei Versuche, ehe auch Falko Schmidt nur einen seiner beiden Würfe von der Freiwurflinie nutzte. Die Hausherren drehten in der Folge den Spielstand mit sechs Punkten in Serie, während der TSV nur noch seinen Verzweiflungswurf verwandelte.

TSV Eintracht Edemissen: Pape 20 Punkte/4 Dreier, Ringys 16/4, F. Schmidt 10/1, Eßmann 8, Wrede 6/2, L. Schmidt 5/1, Botyrius 3.

Peiner Teams in der Regionsklasse beziehen Niederlagen

Eine knappe Niederlage kassierte der TSV Arminia Vöhrum am vergangenen Spieltag beim MTV Schandelah-Gardessen. Zwar gelangen den Peinern im abschließenden Viertel starke 27 Punkte, zu hoch war aber die im Vorfeld entstandene Hypothek von 46:63 nach Dreiviertel der Spielzeit. Letztlich unterlag die Arminia dem Team aus dem Kreis Wolfenbüttel mit 73:79 (16:19, 9:22, 21:22, 27:16) und kassierte damit die zweite Saisonniederlage im zweiten Spiel.

Sein Auftaktmatch verlor der MTV Vechelde deutlich. Am Ende stand gegen die Gäste vom TSC Vahdet Braunschweig ein 58:94 (12:15, 19:18, 22:38, 5:23) auf der Anzeigetafel. Mit nur sechs Mann hielten die Vechelder vor allen dank guter Defensivarbeit zumindest in der ersten Spielhälfte noch mit und gestalteten das Ergebnis eng (31:33). Im zweiten Durchgang zeigte sich dann schnell die Ermüdung auf Seiten der Vechelder. „Vahdet konnte nun zunehmend seine basketballerischen Qualitäten zur Geltung bringen und traf nach Belieben von der Dreierlinie“, berichtete MTV-Trainer Magnus Lühring.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de