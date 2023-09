Vechelde/Lengede übertrifft seine eigenen Erwartungen

Vechelde Südkreis-SG startet mit Sieg und Remis in die neue Saison. Neuzugänge und Luca Müller überzeugen in ihren ersten Regionalliga-Spielen.

Marius Meyer (vorne) hatte mit Lucas Paulsen (ehemals Bednorsch) und Philipp Nebendahl im Einzel jeweils Gegner, die schon für den VfB/SC Peine in der 2. Bundesliga gespielt haben.

Es ist ein bisschen überraschend, aber sicher nicht unverdient. Mit einem 5:3-Sieg über BW Wittorf-Neumünster II und einem 4:4-Remis gegen den Regionalliga-Favoriten SG Hammer/Altenholz/Molfsee ist das Badmintonteam der SG Vechelde/Lengede glänzend in die neue Saison gestartet. Nach dem ersten Spieltag reihte sich der Aufsteiger auf dem starken vierten Platz ein. „Eigentlich waren die zwei als Ziel ausgegebenen Punkte schon optimistisch“, erklärte Teamkapitän Henning Zanssen und fügte hinzu: „Umso glücklicher können wir mit diesem Ausgang sein. Wir sind in der Liga angekommen!“

BW Wittorf-Neumünster II – SG Vechelde/Lengede 3:5 (9:12 Sätze, 392:409 Bälle). Gegen die Bundesliga-Reserve setzte sich die Peiner Südkreis-SG erst nach einem dreistündigen Schlagabtausch durch. „Es waren viele umkämpfte Sätze, alles verlief auf Augenhöhe“, urteilte Zanssen, der selber das 1. Herrendoppel spielte – und zwar, um ein starkes zweites Duett aufstellen zu können. Es ging auf: Zwar mussten sich „Harry“ Zanssen und Marius Meyer dem früheren Peiner Philipp Nebendahl und seinem Spielpartner geschlagen geben, dafür setzten sich Sebastian Remus und Luca Müller – wenn auch knapp – durch (22:20, 21:19). Und auch der weitere Plan der Gäste klappte hervorragend: Lena Moses und Romina Plöger/Stina Vrielmann holten die eingeplanten Punkte in Dameneinzel und -doppel.

Ersatzmann Janik Schwarze dreht 3:10 im dritten Satz mit acht Punkten in Serie

Es stand also zwischenzeitlich 3:3, als die letzten Begegnungen starteten. Und für Aushilfe Janik Schwarze sah es zunächst nicht unbedingt nach einem Sieg aus. Nach 21:18 und 17:21 lag er im dritten Satz des 2. Herreneinzels mit 3:10 hinten. „Dann hat er aber acht Punkte in Serie gemacht und führte zum Seitenwechsel 11:10“, staunte auch Teamkollege Henning Zanssen nicht schlecht, als der Akteur aus der Reserve das Feld doch noch als Sieger verließ (21:19). Davon angestachelt rettete sich auch das Mixed der beiden Neuzugänge Romina Plöger und Sebastian Remus über die Ziellinie (20:22, 21:13, 21:19). „Am Anfang waren sie etwas nervös, hatten das Spiel danach aber gut unter Kontrolle“, so Zanssen.

BW Wittorf-Neumünster II – SG Vechelde/Lengede 3:5 1. Herrendoppel: Nebendahl/Vater – Zanssen/Meyer 19:21, 21:13, 21:19

Damendoppel: Oldhaver/Kähler – Plöger/Vrielmann 15:21, 16:21

2. Herrendoppel: Bohnsack/Gerdes – Remus/L. Müller 20:22, 19:21

1. Herreneinzel: Philipp Nebendahl – Marius Meyer 12:21, 21:18, 21:14

Dameneinzel: Manja Oldhaver – Lena Moses 16:21, 21:18, 16:21

Mixed: Vater/Kähler – Remus/Plöger 22:20, 13:21, 19:21

2. Herreneinzel: Erik Bohnsack – Janik Schwarze 18:21, 21:17, 19:21

3. Herreneinzel: Malte Gerdes – Luca Müller 21:18, 21:19

SG Hammer/Altenholz/Molfsee – SG Vechelde/Lengede 4:4 (8:11 Sätze, 364:344 Bälle). Der Vorjahres-Vizemeister aus Schleswig-Holstein erwies dem Aufsteiger großen Respekt. „Altenholz ist mit seiner Aufstellung ganz klar für ein Remis gegangen“, sagte Vecheldes Henning Zanssen, der davon ausgegangen war, dass die Hausherren ihre beiden starken Herren Lucas Paulsen (ehemals Bednorsch, zuletzt beim VfB/SC Peine) und Collin Strehse zum Start aufteilen würde. So kam es nicht, wodurch die SG Vechelde/Lengede zwar im 1. Herrendoppel eine ordentliche Reibe hinnehmen musste, das 2. Herrendoppel durch Luca Müller und Sebastian Remus aber gewann. Weil auch das Damendoppel von Lena Moses und Stina Vrielmann erfolgreich endete, führten die Gäste mit 2:1.

Auch für Luca Müller sind es ja die ersten Spiele in der Regionalliga – und er hat drei seiner vier Spiele gewonnen. Luca kann wirklich zufrieden mit sich sein. Henning Zanssen über seinen jungen Mitspieler.

Wie von der SG Hammer/Altenholz/Molfsee geplant, kamen sie durch die gewonnenen Spiele im Herren- und Dameneinzel sowie Mixed auf ihre vier Zähler für das Unentschieden. Die Vechelder hielten dagegen und freuten sich über die Herreneinzel von Janik Schwarze, der im zweiten Satz seinen siebten Matchball zum 28:26 nutzte, und Luca Müller. Nicht nur die beiden Neuzugänge hätten sich glänzend eingefügt, sagte Zanssen. „Auch für Luca Müller sind es ja die ersten Spiele in der Regionalliga – und er hat drei seiner vier Spiele gewonnen. Luca kann wirklich zufrieden mit sich sein.“

SG Hammer/Altenholz/Molfsee – SG Vechelde/Lengede 4:4 1. Herrendoppel: L. Paulsen/Strehse – Meyer/Zanssen 21:12, 21:13

Damendoppel: C. Paulsen/Page – Moses/Vrielmann 15:21, 14:21

2. Herrendoppel: Breitkreutz/Gerteis – L. Müller/Remus 16:21, 19:21

1. Herreneinzel: Lucas Paulsen – Marius Meyer 21:9, 19:21, 21:13

Dameneinzel: Marina Korsch – Lena Moses 15:21, 21:14, 21:17

Mixed: Strehse/Korsch – Remus/Plöger 20:22, 21:11, 21:15

2. Herreneinzel: Frederik Gerteis – Janik Schwarze 20:22, 26:28

3. Herreneinzel: Peer Grünewald – Luca Müller 16:21, 16:21

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de