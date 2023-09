Mittelhandbruch verhindert volle Ausbeute für VfB/SC Peine

Peine Die Badminton-Spieler des VfB/SC Peine starten mit 3:1 Punkten in die neue Saison in der Regionalliga. Mirco Ewert fällt vorerst aus.

Die Badmintonspieler der SG VfB/SC Peine sind in dieser Saison der erste Tabellenführer der Regionalliga Nord. Der Absteiger startete mit einem 4:4-Remis in Hamburg gegen den Horner TV und einem 7:1-Erfolg bei der SG Bremen/Neustadt und platzierte sich damit vor der hocheingeschätzten SG Hammer/Altenholz/Molfsee, die gleichermaßen loslegte, aber ein schlechteres Satzverhältnis hat. Und für die Peiner war eigentlich noch mehr drin: Ohne die Verletzung von Mirco Ewert wäre in der ersten Partie ein Sieg möglich gewesen.

Horner TV – VfB/SC Peine 4:4 (9:9 Sätze, 330:285 Bälle). Beim Stand von 18:18 im ersten Herrendoppel von Lucas Gredner und Mirco Ewert passierte es: Letzterer hechtete zu einem Ball, kam unglücklich auf und brach sich den Mittelhandknochen seiner Schlägerhand. Für den Peiner war der Tag damit direkt beendet, wodurch er auch sein 3. Herreneinzel abschenken musste. Besonders schade sei es, berichtete Peines Spielerin Laura Gredner, „weil beide der Meinung waren, dass sie das Spiel hätten gewinnen können“. Es wäre wohl der entscheidende Punkt zum 5:3-Sieg gegen die Hamburger gewesen. Ewert dürfte vier bis sechs Wochen ausfallen. „Ich gehe sogar davon aus, dass es noch länger dauert. Personell sind wir ohnehin nicht so breit aufgestellt“, bedauerte Laura Gredner.

Er hat im zweiten Satz ein bisschen den Faden verloren. Aber er wird schon noch seine Spiele gewinnen. Laura Gredner vom VfB/SC Peine über ihren Teamkollegen Wolf-Dieter Papendorf

Für die Peiner steuerten die Damen drei Punkte bei. Larina Tornow gewann ihr Einzel und das Doppel an der Seite von Laura Gredner jeweils in zwei Sätzen. Letztere drehte mit ihrem Bruder Lucas im Mixed einen 0:1-Satzrückstand (16:21) noch in einen Sieg um. Der vierte Punkte kam aus dem 2. Herrendoppel von Niklas König und Wolf-Dieter Papendorf, der in dieser Saison auch im Einzel ran muss. Sein „Debüt“ verlor er mit 21:16, 15:21, 10:21. „Er hat im zweiten Satz ein bisschen den Faden verloren. Aber er wird schon noch seine Spiele gewinnen“, war Laura Gredner überzeugt.

SG Bremen/Neustadt – VfB/SC Peine 1:7 (4:15 Sätze, 289:375 Bälle). Gegen den Abstiegskandidaten aus der anderen Hansestadt lief es schon besser für Papendorf, der sein umkämpftes 2. Herreneinzel nun in drei Sätzen (21:19, 19:21, 21:16) gewann. Auch Larina Tornow benötigte im Dameneinzel die volle Distanz für ihren Erfolg, während sämtliche andere Spiele in zwei Durchgängen an die Peiner gingen. Den Ehrenpunkt holten die Bremer im 3. Herreneinzel gegen Peines Aushilfe Moritz Patzelt aus der zweiten Mannschaft (Niedersachsen-Bremen-Liga), der in drei Sätzen unterlag (14:21, 22:20, 16:21). „Zum Glück hat er sich bereit erklärt – und er hat gut gespielt“, lobte Laura Gredner.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de