Wietzendorf ist eine Nummer zu groß für Zweidorf/Bortfeld

Nicht an die gute Leistung der Vorwoche konnte die SG Zweidorf/Bortfeld in der Handball-Landesliga der Männer anknüpfen. Beim heimstarken TSV Wietzendorf unterlagen die Drachen verdient mit 27:32 (10:16). „Wir haben mit einigen technischen Fehlern maßgeblich an der Niederlage mitgearbeitet“, haderte SG-Leiter Sigurt Grobe. Damit meinte er vor allem die erste Halbzeit, als sich der Gastgeber von 6:5 (14. Minute) auf 12:5 (21.) absetzte. Diesem Rückstand liefen die Drachen in der Folge vergeblich hinterher.

Auch die verbesserte zweite Hälfte nützt den Drachen nichts

Dass Wietzendorf in eigener Halle nur schwer zu bremsen ist, wenn der Angriffsturbo einmal auf Temperatur gekommen ist, musste schon der letztjährige Dritte TuS Bergen schmerzvoll erfahren. Dieses Mal waren es die Drachen, die eiskalt für die Schwächephase bestraft wurden. „Wir haben sie immer wieder förmlich zum Torewerfen eingeladen“, berichtete Grobe. In der zweiten Halbzeit zeigten die Bortfelder eine insgesamt gefälligere Spielweise und agierten variabler und druckvoller. Wirklich verkürzen und den Anschluss herstellen konnten die Drachen allerdings nicht. Wietzendorf verwaltete routiniert seinen komfortablen Vorsprung und hatte wenig Mühe, die zwei Punkte zuhause zu behalten.

Wir konnten einfach nicht annähernd an den Saisonauftakt anknüpfen und haben verdient verloren. Es kam schlichtweg zu wenig von uns. Sigurt Grobe, Leiter der SG Zweidorf/Bortfeld in der Handball-Landesliga

„Das haben wir uns natürlich anders vorgestellt. Zwar wussten wir um die Heimstärke des TSV und dass es dort für jeden Gegner schwer ist, Zählbares mitzunehmen, aber wir konnten einfach nicht annähernd an den Saisonauftakt anknüpfen und haben verdient verloren. Es kam schlichtweg zu wenig von uns. Das müssen wir in den nächsten Spielen besser machen“, erkannte Sigurt Grobe an, dass die Drachen keinen guten Tag erwischt hatten und ihre Bemühungen an den Wietzendorfern abprallten.

SG Zweidorf/Bortfeld: Georgi, George, Naujoks – Schröder (7 Tore), Brümmer (4), Pullner (4), Roske (4), Schultz (3), Hagemeier (2), Hasselbach (2), Zakravsky (1), Grönke, Hoinza, Voges.

