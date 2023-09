Wendezelle II schärft zur Pause seine Sinne und siegt deutlich

Der TSV Wendezelle II rehabilitierte sich für die Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den SSV Plockhorst (2:5) und ließ an Spieltag Nummer 9 der 1. Fußball-Kreisklasse einen souveränen Heimerfolg gegen den SSV Stederdorf folgen. Auf dem Vormarsch ist der BSC Bülten, der die Drittvertretung des SV Lengede deutlich bezwang.

TSV Wendezelle II – SSV Stederdorf 5:0 (1:0). Tore: 1:0 Breitsohl (35.), 2:0 Brons (50.), 3:0 Breitsohl (56.), 4:0 Günther (58.), 5:0 Kühne (70.).

„In den ersten 34 Minuten haben wir uns ein bisschen schwer getan“, sagte TSV-Trainer Timo Welskop. Dann aber sorgte Torjäger Dominik Breitsohl für den berühmten „Dosenöffner“. „In der Halbzeitpause haben wir uns gesagt, dass wir noch konzentrierter zu Werke gehen müssen“, berichtete Welskop. Und seine Mannen taten in Hälfte 2 genau dies. Paul Brons, erneut Breitsohl sowie Maximilian Günther sorgten innerhalb von nur neun Minuten für Klarheit. Der Coach der Hausherren verdeutlichte: „Im zweiten Durchgang war es ein Spiel auf ein Tor.“ Noch einen Treffer obendrauf setzte Tim Kühne 20 Minuten vor dem Ende.

BSC Bülten – SV Lengede III 4:1 (3:1). Tore: 1:0 Dreißigacker (13.), 2:0 Yaman (25.), 3:0 Dreißigacker (30.), 3:1 Runge (43.), 4:1 Capitango (90.+5).

Der Gastgeber pirscht sich nach dem zweiten Sieg in Folge Stück für Stück ans obere Tabellendrittel heran. „Die erste Hälfte ging ganz klar an uns“, betonte Michael Nitschkowski, der Fußball-Obmann der Bültener. Patrick Dreißigacker per Doppelpack und Mert-Batuhan Yaman wandelten die Überlegenheit der Hausherren in Tore um. Für die Gäste war Spielertrainer Marcel Runge kurz vor dem Pausentee zur Stelle. „In der zweiten Halbzeit war die Begegnung viel ausgeglichener“, gestand Nitschkowski. Paciencia Capitango markierte noch das 4:1. „Wir waren die spielerisch bessere Mannschaft, der Sieg ist auch in der Höhe verdient.“

Die weiteren Ergebnisse:

Grün-Weiß Vallstedt – VT Union Groß Ilsede 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Gschwend (17.), 1:1 Puppe (70.), 2:1 Walther (89.).

TSV Denstorf – SV Teutonia Groß Lafferde II 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Thomalla (35.), 1:1 Stotzka (72.).

TSV Eintracht Essinghausen – TSV Eixe 3:6 (1:4). Tore: 0:1, 0:2 Ewald (16., 18.), 0:3 Schmerse (35.), 1:3 Demir (40.), 1:4 Schmerse (44.), 1:5 Zeyda (72.), 2:5 Iwers (77.), 2:6 Schmerse (85.), 3:6 Bytyqi (88.).

Takva Peine – TSV Meerdorf 4:2 (3:1). Tore: 0:1 Kretschmer (22./Elfmeter), 1:1 Hasan (32.), 2:1 Dagasan (36.), 3:1 Sincar (43.), 4:1 Maey (65.), 4:2 Buchholz (89.).

