Wendezelle betreibt Chancenwucher – und siegt dennoch 5:0

Wendezelle. Der TSV hat keine Mühe mit dem MTV Salzdahlum. Schon am Mittwoch steht für die Wendezeller die nächste, sicherlich deutlich härtere Prüfung an.

Der TSV Wendezelle hat sich in der Fußball-Bezirksliga 2 souverän mit 5:0 (2:0) gegen den MTV Salzdahlum durchgesetzt und ist damit auf den neunten Tabellenplatz geklettert. Allerdings hätte das Ergebnis noch deutlicher ausfallen können: Die Wendezeller ließen noch viele weitere hochkarätige Möglichkeiten liegen. „Heute war es nicht schlimm, aber es ist das ähnliche Problem wie zum Anfang der Saison – das zieht sich wie ein roter Faden durch“, bedauerte TSV-Trainer Marius Plote.

Es ging schon in der ersten Spielminute los, als Hannes Kopitzki ei­ne Hereingabe von Außenverteidiger Nils Schulze und damit die ganz frühe Wendezeller Führung verpasste. Dennoch stellten die Hausherren die Weichen relativ zeitig auf Sieg. In der 17. Minute vollendete Nick Henke einen Doppelpass mit Sven Balke. Nachdem sie zwischendurch noch einmal am Pfosten gescheitert waren, erhöhte nach 35 Minuten Niclas Kamp per Strafstoß auf 2:0 für die Wendezeller.

Durch ein Eigentor, einen Kopfballtreffer von Max Hantel und einen weiteren Elfmetertreffer von Nils Schulze schraubten die Gastgeber das Ergebnis noch in die Höhe. „Das Spiel war sehr deutlich. Wir hatten wohl um die 90 Prozent Ballbesitz“, berichtete TSV-Coach Plote zufrieden. Die Chancenverwertung müsse dennoch besser werden. Dabei helfen kann sicherlich StürmerThomas Erich. Der Routinier hat seine langwierige Oberschenkelverletzung überwunden, kam als Einwechselspieler aufs Feld und holte den Elfmeter zum 5:0 heraus. „Wir wollen ihn wieder heranführen, damit er eine Option in der Offensive wird“, erläutert Plote.

Das nächste Bezirksliga-Spiel erwartet Wendezelle bereits am Mittwoch, wenn das Team ab 19 Uhr bei Landesligaabsteiger BSC Acosta in Braunschweig zu Gast ist.

Tore: 1:0 Nick Henke (17.), 2:0 Niclas Kamp (35./FE), 3:0 Ei­gentor (62.), 4:0 Maximilian Hantel (72.), 5:0 Nils Schulze (80./FE).

lev

