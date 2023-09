SV Lengede feiert den zweiten Sieg in Folge

Sie sind auf einem guten Weg – aber längst noch nicht über den Berg. Die Landesliga-Fußballer des SV Lengede bejubelten am Sonntagnachmittag mit dem 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den FC Eintracht Northeim ihren ersten Heimsieg in dieser Saison – nach dem 4:1 vor Wochenfrist in Wahrenholz der zweite „Dreier“ in Folge –, doch der Lengeder „Horror-Saisonstart“ mit vier Niederlagen aus den ersten vier Spielen ist damit noch nicht glattgebügelt.

„Es war aber ein Sieg, der uns weiteres Selbstvertrauen gibt“, betonte Lengedes Trainer Dennis Kleinschmidt. „Wir wussten, dass wir nach dem riesigen Umbruch im Sommer mit viel Geduld Schritt für Schritt gehen müssen. Aber Spieler, Fans und der gesamte Verein sehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Kleinschmidt bescheinigte seiner Mannschaft ein „sehr, sehr gutes Spiel. Das sah mal wieder richtig nach Fußball aus.“ Vor Wochenfrist in Wahrenholz habe auch mal der rustikale Stil mit langen Bällen herhalten müssen, doch gegen Northeim bevorzugten die Lengeder die feine Klinge.

Felix Karger beruhigt die Lengeder Nervenkostüme

Dabei starteten die Hausherren mit einem kleinen Negativerlebnis in die Partie. Nach einer Abtastphase zu Beginn bekamen sie in der 26. Minute einen Foulelfmeter zugesprochen. Klaas Gatermann vergab aber die Chance zum 1:0 vom Punkt. Zur Beruhigung der Nervenkostüme aller Lengeder – Spieler wie Fans – sorgte schließlich Felix Karger. Der Linksfuß netzte mit rechts zum 1:0 ein (40.).

Nach dem Seitentausch blieben die Lengeder am Drücker – und bekamen in der 50. Minute den nächsten Foulelfmeter zugesprochen. Northeims Andre Beuster, der früher selber in Lengede spielte, sah für das Foul die rote Karte. Dieses Mal schnappte sich Justin Folchmann die Kugel und versenkte sie zum 2:0. Kleinschmidt und sein Trainerkollege Kai Olzem wechselten danach ihr Personal munter durch und schickten einige der auffälligen Protagonisten der Schlussphase aufs Feld. Eren Kocak, einer der Neuen, machte mit dem 3:0 (75.) den Deckel drauf, ehe der kurz zuvor eingewechselte Berkan Toprak zum dritten Lengeder Strafstoß antrat – und wie Gatermann in Durchgang 1 verschoss (84.).

SV Lengede: Grünhagen – Lemke, Probst, Gatermann, Karger, Folchmann (77. Toprak), Podleska (83. Pampuch), Fassa (55. Kocak), Burkutean (55. Franke), Mustapha, Meinecke (61. Ibe).

Tore: 1:0 Karger (40.), 2:0 Folchmann (50./FE), 3:0 Kocak (75.).

