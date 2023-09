Zwei Ex-Arminen treffen beim 3:0 für Lamme in Vechelde

Der Abwärtstrend von Arminia Vechelde in der Fußball-Bezirksliga hält an. Auch gegen den neuen Tabellenführer Germania Lamme unterlag das Team nun mit 0:3 (0:2). Kurios: Alle drei Treffer der Gäste erzielten Ex-Vechelder.

Nachdem die Arminen zu Beginn eigentlich gut im Spiel waren, erzielte Fisnik Kajolli in der 9. Minute die Führung der Lammer. „Da waren wir nicht nah genug an ihm dran“, haderte Vecheldes Verteidiger Marius Giesemann. Weitere gefährliche Situationen seien bis kurz vor dem Pausenpfiff eigentlich ausgeblieben. „Der Ball wurde in der ersten Hälfte viel hin und her geschoben“, sagte Giesemann, für dessen Team Marius Wolff die beste Chance hatte (45.). Der Abschluss des Stürmers war aber zu halbherzig.

„Und gefühlt 30 Sekunden danach macht Lamme das zweite Tor.“ Bei einem langen Ball verloren die Vechelder das Luftduell. Die Gäste konnten den Ball einfach durchstecken und Conor Mey erhöhte die Führung in der Nachspielzeit.

Im zweiten Abschnitt versuchten die Vechelder, weiter gegenzuhalten und Fußball zu spielen. „Einen echten Torschuss hatten wir aber nicht mehr“, bedauerte Abwehrspieler Giesemann und fügte hinzu: „Man muss auch einfach sagen, dass Lamme an diesem Tag besser war als wir.“ Zu großen Teilen verwaltete der neue Tabellenführer seinen Vorsprung nur. Allerdings legte der Ex-Vechelder Fisnik Kajolli in der 75. Minute noch seinen zweiten Treffer nach.

Tore: 0:1 Fisnik Kajolli (9.), 0:2 Conor Mey (45.+1), 0:3 Fisnik Kajolli (75.).

lev

