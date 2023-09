Gehaltener Elfer: Erst danach legt Vöhrum richtig los

Mirko Warmbold (am Ball) und die Vöhrumer Fußballer drehten den 0:2-Rückstand gegen die FSV Schöningen II in Unterzahl.

Das Spiel, es schien schon fast verloren für die Fußballer von Arminia Vöhrum. Nach einer guten Stunde lag das Team mit 0:2 hinten, hatte nach der gelb-roten Karte ge­gen Nico Hojar bereits einen Mann weniger auf dem Feld und bekam noch einen Elfmeter gegen sich gepfiffen. Alles deutete auf den ersten Saisonsieg von Bezirksliga-Schlusslicht FSV Schöningen II hin, doch die Arminia zog den Kopf noch aus der Schlinge. Keeper Yannick Walther parierte den Strafstoß und setzte damit neue Kräfte in seinem Team frei. Quasi in letzter Sekunde erzielte der eingewechselte Marko Milicevic vom Elfmeterpunkt den Vöhrumer Ausgleich. „Am Ende fühlt sich dieses Remis wie ein Sieg an“, erklärte Helmut Kaub, der nun den Schwung mitnehmen möchte.

„Ein Schritt zurück“

Die erste Hälfte hatte dem Trainer gar nicht gefallen. Bei einigen Spielern habe die Einstellung nicht gepasst, im Spielaufbau hatte sich sein Team zu viele Fehler geleistet. „Wir hatten uns eigentlich so viel vorgenommen“, sagte Kaub, der den 5:1-Sieg der Vorwoche bei RW Schwicheldt vergolden wollte. „Das war aber ein Schritt zurück.“

Dabei hatte die Arminia trotz limitierter Mittel in der ersten Hälfte die Chance zur Führung. Dreimal scheiterte Marvin Janke: Ein Schuss ging knapp vorbei, ein Kopfball drüber. Ein weiterer Versuch mit dem Kopf landete im Knick zwischen Pfosten und Rasen, von wo aus der Ball dem Schöninger Keeper in die Hände flog – es war wie verhext. Auf der anderen Seite brachte die Oberliga-Reserve aus Schöningen nicht viel zustande. Einzig zwei Freistöße, die der Vöhrumer Keeper Yannick Walther problemlos entschärfte.

Milicevic trifft vom Punkt aus

Beim dritten ruhenden Ball, der direkt auf sein Tor flog, war er dann chancenlos – der Schlenzer über die Mauer hinweg schlug in der oberen Ecke ein (49.). Es folgte der Platzverweis für den Arminia-Verteidiger Nico Hojar (57.), der im ersten Abschnitt foulte und im zweiten meckerte, als sein Gegner für ein Foul nicht gleichermaßen mit Gelb bestraft wurde. Wenig später fiel auch das 0:2 (64.) und die Lichter schienen bei den Vöhrumern auszugehen. Erst mit Walthers gehaltenem Elfmeter änderte sich dies. „Wir haben plötzlich angefangen, Fußball zu spielen“, zeigte sich auch Vöhrums Trainer Helmut Kaub verwundert. „Ich habe da keine wirkliche Erklärung für.“ Nach guter Vorarbeit von Kilian Timpe stellte Lukas Nensel den Anschluss für die Arminia her. „Schöningen hat gewackelt und ich habe noch alle Offensivspieler reingebracht, die ich auf der Bank hatte“, so Kaub. Es zeigte Wirkung: Die Arminia erarbeitete sich in letzter Sekunde noch einen Elfmeter, den der eingewechselte Marko Milicevic verwandelte. „Am Ende müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein“, urteilte Helmut Kaub.

Tore: 0:1 Valley (49.), 0:2 Werner (64.), 1:2 Nensel (75.), 2:2 Milicevic (90.+7).

