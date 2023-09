Wieder 0:0 – Teutonia Groß Lafferde ärgert Tabellenführer

Das 0:0 bekommt für die Fußballer von Teutonia Groß Lafferde so langsam Tradition. In ih­rem Gastspiel beim als Tabellenführer der Bezirksliga 2 in den Spieltag gegangenen FC Heeseberg vollbrachte das Team von Trainer Thomas Mainka bereits die dritte Nullnummer in den vergangenen vier Spielen. „Wir haben uns diesen Punkt mit Geschick und Glück verdient“, erklärte der Coach nach der Partie.

Teutonia Groß Lafferde hält dem Druck stand

In der ersten Halbzeit habe es keine einzige Torchance gegeben. „Die beiden Keeper mussten höchstens mal einen Flugball wegfangen“, berichtete Thomas Mainka. Auch Heeseberg war nicht zwingend. Allerdings wurde der Druck der Hausherren im zweiten Abschnitt wesentlich größer. „Sie konnten noch viel Qualität für die Offensive einwechseln“, erklärte Groß Lafferdes Trainer, dessen Team eine Vielzahl an brenzligen Situationen aufzulösen hatte – zweimal etwa klärte die Teutonia erst auf der Torlinie.

Mainka-Elf verteidigt konsequent alles weg

Zuerst gelang dieses Kunststück Lasgin Youssef nach einer gegnerischen Ecke, später klärte Eduard Rott als Keeper Paul Heinisch den Ball zwar zunächst parierte, das Spielgerät aber weiter in Richtung Torlinie trudelte. Auch bei den zahlreichen Standards des Gastgebers war die Mainka-Elf stets auf der Hut und verteidigte bis zum Schlusspfiff alles weg.

Zum dritten 0:0-Remis in den vergangenen vier Wochen sagte Thomas Mainka: „Es geht immer erstmal um eine solide Abwehrleistung. Irgendwann müssen wir aber auch wieder Tore schießen.“

