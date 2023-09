SV Lengede will gegen Eintracht Northeim nachlegen

Lengede Der Fußball-Landesligist hat nach seinem ersten Saisonsieg in Wahrenholz Appetit auf mehr. Am Sonntag soll der nächste „Dreier“ her.

Für Sascha Podleska (in Rot) und seine Lengeder gilt es, den ersten Landesliga-Sieg in dieser Saison in Wahrenholz mit einem Heimerfolg gegen Northeim zu veredeln.

Ist der mit vier Niederlagen am Stück in der Fußball-Landesliga gestartete SV Lengede wieder in der Spur? Nach dem jüngsten 4:1-Sieg beim VfL Wahrenholz, dem ersten Punktspielerfolg in dieser Saison, ist diese Frage noch nicht abschließend zu beantworten. Sollte der SVL jedoch am Sonntag (15 Uhr) auf eigenem Platz gegen Eintracht Northeim drei Zähler nachlegen, dann wäre zumindest der Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen hergestellt.

Die Northeimer sind so etwas wie die Mannschaft der Stunde. Die haben einige gute Fußballer in ihren Reihen. Trainer Dennis Kleinschmidt über den nächsten Gegner seines SV Lengede in der Fußball-Landesliga

„Der Sieg in Wahrenholz tat gut, vor allem für die Seele“, sagt Lengedes Trainer Dennis Kleinschmidt. „Bei den Punkten ist jetzt endlich die Null verschwunden, das war auch wichtig.“ Der „Appetit auf mehr“ sei in der Mannschaft spürbar, gegen Northeim will sie sofort nachlegen. Doch Kleinschmidt warnt. Er habe das Team am 1. Spieltag bei Eintracht Braunschweig II gesehen, wo die Northeimer trotz Igel-Taktik mit 0:3 verloren. Seitdem holte der frühere Oberligist 16 von 18 möglichen Punkte, „Die Northeimer sind so etwas wie die Mannschaft der Stunde“, stellt Kleinschmidt fest. „Die haben einige gute Fußballer in ihren Reihen.“

Die Grippewelle beim SV Lengede ist abgeebbt

Gute – und nach dem Wahrenholz-Sieg auch wieder selbstbewusstere – Fußballer haben aber auch die Lengeder. Und vor allem wieder ausreichend gesunde Kicker. Das war unter der Woche nicht der Fall. Eine Grippewelle war durch die Mannschaft geschwappt. Aus diesem Grund war auch die Nachholpartie des SVL am Mittwoch gegen die SVG Göttingen kurzfristig abgesagt und in den nächsten Februar verlegt worden. Inzwischen ist die Krankheitswelle abgeebbt, der Lengeder Kader dürfte am Sonntag wieder vollzählig sein, glaubt Kleinschmidt. Positiv, so der Trainer weiter, sei, dass der jüngste Sieg den Glauben an die eigene Stärke zurückgebracht habe. „Wir haben immer gesagt, dass die Punkte kommen werden, wenn wir erst einmal eingespielt sind.“

