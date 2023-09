Defensivtaktik und Konter: Wendezelle punktet gegen Lamme

Wendezelle TSV rückt in der Fußball-Bezirksliga von seinem Ansatz ab und kommt zum Erfolg. Traumtor von Luis Adam bringt Lamme in Führung.

Die Fußballer des TSV Wendezelle haben am Mittwochabend die Abstiegsränge der Bezirksliga 2 wieder verlassen. Geschafft hat es das Team von Trainer Marius Plote durch ein 1:1 (0:0)-Remis gegen den Tabellenzweiten Germania Lamme. „Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden“, erklärt der Coach. Zumal: „Aus meiner Sicht ist Lamme die spielerisch stärkste Mannschaft der Liga.“

Deshalb änderten die Wendezeller auch ihren fußballerischen Ansatz: Statt früh auf den Ballführenden zu pressen und den Ball unbedingt kontrollieren zu wollen, legte der TSV mehr Wert auf eine kompakte Defensive und ein schnelles Umschaltspiel. „Wir haben sehr wenig von Lamme zugelassen und hatten durchaus mehr Chancen als die Gäste“, freute sich Plote, dass die Umstellung fruchtete. Trotzdem hätte seine Mannschaft nach 15 Minuten in Rückstand geraten können. Lammes Luis Adam tauchte nach starker Einzelaktion alleine vor Wendezelles Keeper Tim Latzel auf. Der Schuss ging aber knapp am Tor vorbei. Auf der anderen Seite kratzte Lammes Keeper einen starken Kopfball von Hannes Kopitzki glänzend heraus.

Gebürtiger Bortfelder bringt Germania Lamme in Führung

Auch aus weiteren guten Torannäherungen in der zweiten Hälfte konnten die Hausherren kein Kapital schlagen. Das Spiel plätscherte vor sich hin, Lamme baute gut auf, war aber im letzten Drittel zu ungefährlich. Bis zur 69. Minute, als es der gebürtige Bortfelder Luis Adam besser machte als noch in Hälfte 1. „Er hat vier Leute aussteigen lassen und den Ball vom linken Strafraumeck ins Tor geschlenzt“, staunte Marius Plote, dessen Team fortan sein Heil in der Offensive suchte – und belohnt wurde: Kopitzki setzte sich auf Außen durch, legte in den Rückraum und Steven Allerkamp schob zum Ausgleich ein.

Am Sonntag (15 Uhr) dürfte den TSV Wendezelle wieder ein anderes Spiel erwarten. Mit dem MTV Salzdahlum kommt ein Team aus dem Tabellenkeller, gegen das die Mannschaft von Marius Plote wieder das Spiel machen möchte.

Tore: 0:1 Luis Adam (69.), 1:1 Steven Allerkamp (80.).

