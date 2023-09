11:0! VfB Peine qualifiziert sich für Landesmeisterschaft

Kreis Peine Die Ü50-Fußballer setzten sich in der Qualifikation deutlich gegen den SC Gitter durch. Lengedes Ü40 hat ebenfalls noch die Chance.

Der VfB Peine fährt wieder einmal zur Landesmeisterschaft. Die Ü50-Fußballer setzten sich in der zweiten Qualifikationsrunde deutlich mit 11:0 (5:0) gegen den SC Gitter durch und nehmen folglich am 8. Juni 2024 an dem Turnier, das bei Hannover 96 stattfindet, teil. Auch eine Ü40-Mannschaft aus dem Kreis Peine hat noch die Chance auf die Landestitelkämpfe.

Ü50-Senioren

Die Peiner setzten sich auch in der ersten Runde gegen ein Salzgitteraner Team durch. Mit 9:1 (3:0) hatte das Team von Trainer Uwe Präkels den MTV Lichtenberg geschlagen, ehe nun der nächste Kantersieg über den SC Gitter folgte. Die Tore erzielten Ridha El Kitar (3), Ekrem Kocak, Stephan Friehe, Ralf Lüders (alle 2), Giso Stadelbeck und Markus Metz. Gescheitert sind hingegen Germania Blumenhagen in Runde 2 (2:5 gegen SG Waggum/Bienrode) sowie in Runde 1 die SG Fortuna/Barbecke (3:8 gegen SG Waggum/Bienrode) und die SG Wipshausen/Schwülper (0:2 gegen VfL Wolfsburg).

Ü40-Senioren

Einzig der SV Lengede als Peines Kreismeister hat die Chance auf den Niedersachsen-Pokal. In der ersten Qualifikationsrunde setzte sich das Team von Trainer Matthias Tietze auch Dank des Fünferpacks von Jens „Schocke“ Möhle mit 7:1 (3:0) gegen den Goslarer SC durch. Nun müssen die Lengeder in der zweiten Runde an diesem Samstag (16 Uhr) nur noch auswärts der SG Lenglern/Harste in Südniedersachsen standhalten.

Ü32-Altherren

Nur Kreismeister SV Bosporus Peine war in der Qualifikation vertreten, scheiterte aber direkt mit 1:2 (0:1) in Runde 1 an der SG Harsum/Asel aus dem Kreis Hildesheim.

