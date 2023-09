Nola Kramer erklimmt die Spitze der Landesrangliste

Nola Kramer (links) vom MTV Vechelde hat ein besonderes erfolgreiches Wochenende hinter sich. Gute Leistungen lieferten auch ihre Vereinskollegin Alexandra Faulhaber (in der Mitte) und die Vöhrumerin Amelie Goyer (rechts).

Toller Erfolg für Nola Kramer vom MTV Vechelde. Die junge Leichtathletin sicherte sich im Blockwettkampf nicht nur den Bezirksmeistertitel, sondern kletterte durch ihre starke Leistung in Fallersleben (Wolfsburg) auch in der niedersächsischen Bestenliste des Jahres ganz weit nach oben. Bei den eher dünn besetzten Meisterschaften waren zudem weitere Peiner Athleten vom MTV Vechelde, SV Lengede und von Arminia Vöhrum dabei. Beim sogenannten Blockwettkampf werden fünf Disziplinen an einem Tag absolviert. Den Grundstock bilden stets der Sprint, der Hürdenlauf und der Weitsprung. Im Block „Sprint/Sprung“ kommen Hochsprung und Speerwurf dazu, im Block „Wurf“ sind es Kugelstoßen und Diskuswurf und im Block „Lauf“ der Ballwurf sowie die Mittelstrecke (je nach Altersklasse 800 oder 2000 Meter).

In der Altersklasse W12 wusste die junge Vechelderin zu überzeugen: Persönliche Bestleistungen über die 800 Meter (2:45,42 Minuten) und im 60-Meter-Hürdenlauf (12,22 Sekunden), dazu 10,92 Sekunden über die 75 Meter, 4,19 Meter im Weitsprung und 26,50 Meter im Ballwurf. Nicht nur ließ Nola Kramer ihre beiden Konkurrentinnen aus Salzgitter und Braunschweig deutlich hinter sich. Mit ihren 2095 gesammelten Punkten kletterte sie in der landesweiten Rangliste 2023 für den Block „Lauf“ auf die Spitzenposition, die sie sich nun punktgenau mit Melia Bytomski (LG Eimbeckhausen/Messenkamp) teilt.

Erster Diskus-Wettkampf von Alexandra Faulhaber verläuft erfolgreich

In der gleichen Altersklasse war Vereinskollegin Alexandra Faulhaber im Block „Wurf“ siegreich. Neben zwei persönlichen Bestleistungen im 75-Meter-Sprint (11,66 Sekunden) und im Weitsprung (3,91 Meter) überzeugte sie insbesondere in ihrem ersten Diskus-Wettkampf mit 19,43 Metern. „Dann müssen die 20 Meter halt im nächsten Jahr fallen“, zeigte sie sich optimistisch. Ergänzt wurde ihr Ergebnis durch 7,19 Meter im Kugelstoßen und 12,72 Sekunden im 60-Meter-Hürdenlauf. Mit 1902 Punkten siegte sie deutlich und übernahm gleichzeitig Platz 1 in der Landesbestenliste.

Die dritte erfolgreiche Vechelderin Nele Kramer (W15), war erfolgreich unterwegs. Während sie den Bezirksmeistertitel im Block „Sprint/Sprung“ konkurrenzlos gewann, landete sie bei den in den Wettkampf eingebetteten Landesmeisterschaften nur knapp hinter drei Athletinnen des SV Werder Bremen und 342 Zähler hinter Carolin Evers vom LC Hansa Stuhr. In der Landesbestenliste reihte sich die ältere Kramer-Schwester mit ihren 2434 Punkten auf Rang 2 hinter Evers ein. Die Ergebnisse von Nele Kramer: 13,29 Sekunden im 100-Meter-Sprint, 13,75 Meter im 80-Meter-Hürdenlauf, 1,44 Meter im Hoch- und 5,04 Meter im Weitsprung sowie 18,98 Meter im Speerwurf.

Jannes Andreas vom SV Lengede kletterte in der Landesbestenliste auf den siebten Platz. Foto: SV Lengede / Verein

Weitere Ergebnisse der Peiner Athleten

W13, Block „Wurf“: Amelie Goyer (Arminia Vöhrum) siegte als einzige Starterin und belegt nun mit 2045 Punkten den dritten Rang in der Landesbestenliste.

M13, Block „Sprint/Sprung“: Matti Dollas (MTV Vechelde) wurde bei zwei Teilnehmern Zweiter. Es stach seine neue Bestleistung über die 60 Meter Hürden heraus.

M12, Block „Sprint/Sprung“: Die beiden Lengeder Jannes Andreas (1.) und Leopold Redenbach (2., beide SV Lengede) waren die einzigen Teilnehmer. Jannes Andreas holte seine meisten Punkte im Speerwurf mit 20,86 Metern und schaffte es in der Landesbestenliste auf Platz 7, Leopold Redenbach auf Rang 10.

