Kreis Peine Arminia unterliegt dem JFV Göttingen, während der VfB Peine sein Spiel 5:1 gewinnt. B- und C-Junioren-Teams in Landesliga verlieren.

Die Vechelder um Noah Mook investierten in der Offensive sehr viel. Der 2:2-Ausgleich sollte gegen den JFV 37 Göttingen aber nicht mehr fallen.

Jugendfußball Vecheldes U19 rennt an, der Ausgleich will aber nicht fallen

Es war kein erfolgreiches Wochenende für die Peiner Landesligisten im Jugendfußball. Einzig die U19 des VfB Peine feierte an diesem Spieltag einen 5:1-Sieg, den sie allerdings wegen einer Verletzung teuer bezahlte. Staffelkonkurrent Arminia Vechelde versuchte alles, um das Spiel gegen den JFV 37 Göttingen zu drehen, doch es klappte einfach nicht.

A-Junioren, Landesliga

VfB Peine – JSG Goslar 5:1 (2:0). Tore: 1:0 Dino Tupkusic (18.), 2:0, 3:0, 4:0 Max Wasl (26., 64., 78.), 5:0 Dewres Yalti (86.), 5:1 (90.).

Der VfB Peine bot seinem Trainer Kiriakos Aslanidis eine „ansehnlichere Leistung“ als am vergangenen Spieltag beim 3:6 in Northeim. Der Nachwuchs wusste spielerisch und physisch zu überzeugen, gewann auch Dank des Dreierpacks von Max Wasl letztlich mit 5:1. Bei den Kreisstädtern ist nun allerdings der Notstand auf der Torhüter-Position ausgebrochen. Nachdem sich vor einer Woche bereits Yannic Jäger das Nasenbein gebrochen hatte, musste der Keeper auch gegen Goslar ab der 17. Minute wieder zwischen die Pfosten. Der Grund: Ersatzmann Kilyan Yilmaz zog sich eine Sprunggelenks-Fraktur zu und fehlt erstmal mindestens bis Jahresende. Auch Jäger fehle nun mit Sicherheit einige Wochen. „Ich hätte lieber das Spiel verloren und weiter zwei einsatzfähige Torhüter“, sagte Aslanidis, der nun wohl einen Feldspieler ins Tor beordern muss. Letztlich kletterte der VfB mit dem Erfolg auf den dritten Tabellenplatz.

Arminia Vechelde – JFV 37 Göttingen 1:2 (0:2). Tore: 0:1 (40.), 0:2 (44.), 1:2 Jayson Schütz (46.).

Die Vechelder waren auf die langen Bälle und die physische Gangart des Gegners eingestellt, letztlich bekamen sie damit aber trotzdem so ihre Probleme. „Wir hätten in Führung gehen müssen, waren dann aber zu nervös und nicht mutig genug“, bedauerte Arminia-Trainer Murat Güzel, dessen Team kurz vor der Pause einen doppelten Rückschlag hinnehmen musste (0:2). Kurz nach Wiederanpfiff verkürzte mit Jayson Schütz einer von drei B-Jugendlichen im Team. „Wir haben weiter viel investiert in der Offensive, leider fiel der Ausgleichstreffer aber nicht mehr“, bedauerte Güzel die Niederlage.

B-Junioren, Landesliga

VfB Fallersleben – VfB Peine 3:0 (2:0). Tore: 1:0 (12.), 2:0 (31.), 3:0 (65.).

Der Gegner sei gut gewesen, erklärte Peines Trainer André Lau: „Aber eigentlich nicht besser als wir... nur viel effizienter.“ Zu viele Chancen ließ der VfB Peine liegen, traf nach dem 1:0 der Hausherren sogar einmal die Latte. „Nach der Halbzeit hatten wir dann ein gutes Tempo und ein gutes Kombinationsspiel“, freute sich André Lau. Auch kämpferisch könne er seinem Team nichts vorwerfen. „Dann fressen wir nach einer Ecke das 0:3 und das Spiel ist gelaufen.“

Für die B-Junioren des VfB Peine (rotes Trikot) gab es in Fallersleben nichts zu holen. Foto: Helge Landmann / regios24

Eintracht Braunschweig II – Arminia Vechelde 9:0 (3:0). Tore: 1:0 (18.), 2:0 (31.), 3:0 (39.), 4:0 (49.), 5:0 (50.), 6:0 (58.), 7:0 (62.), 8:0 (67.), 9:0 (72.).

Die Vechelder haben sich tief in die eigene Hälfte drängen lassen und ermöglichten somit viele Chancen der Eintracht-Reserve. „Der Respekt vor dem Gegner war wohl zu hoch“, mutmaßte Trainer Lars Habelmann. „Wir haben nicht unseren mutigen Fußball der letzten Wochen gespielt.“ Bereits nach dem 0:1 gingen die Köpfe der Arminen runter und sie fingen sich acht weitere Gegentore.

C-Junioren, Landesliga

Eintracht Northeim – VfB Peine 1:0 (1:0). Tor: 1:0 (22.).

Auch ihr zweites Spiel verloren die Peiner. Außerdem warten sie noch auf das erste eigene Tor der neuen Landesliga-Saison.

