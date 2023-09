In Hälfte 2 zündet Lengede III gegen Wedtlenstedt den Turbo

Kreis Peine Marcel Runge und Sebastian Scheer spielen sich bei Lengedes Torfestival in den Vordergrund. Auch Takva Peine feiert ein Schützenfest in der 1. Fußball-Kreisklasse.

Aufsteiger Takva Peine ist weiterhin das Team der Stunde in der 1. Fußball-Kreisklasse. Der Spitzenreiter ließ auch beim VT Union Groß Ilsede nichts anbrennen und gewann mit 7:1 (1:2). Auch die Drittvertretung des SV Lengede zeigte sich beim Kantersieg gegen den MTV Wedtlenstedt in Torlaune.

SV Lengede III – MTV Wedtlenstedt 6:2 (2:1). Tore: 1:0 Runge (5.), 1:1 Göksen (23./FE), 2:1 Scheer (33.), 3:1 Runge (61.), 3:2 Ayhan-Korb (62.), 4:2 Scheer (68.), 5:2 Bautz (78.), 6:2 Scheer (83./FE).

„Wir sind super ins Spiel gekommen“, berichtete Marcel Runge, Spielertrainer der Hausherren, der selbst die Führung nach fünf Zeigerumdrehungen erzielt hatte. In der Folge habe sich der SV einige gute Einschussmöglichkeiten erspielt, verpasste es aber frühzeitig nachzulegen. So kam es wie es kommen musste. „Das 1:1 fiel aus dem Nichts“, fand Runge und gestand: „Danach haben wir kurzzeitig den roten Faden verloren.“ Nichtsdestotrotz ging es, dank des Treffers von Sascha Scheer, mit einer knappen Führung in die Pause.

Lengedes Spielertrainer hielt in der 15-minütigen Unterbrechung „eine deutliche Ansprache“ – und diese fruchtete. Runge erhöhte mit seinem zweiten Streich auf 3:1 nach rund einer Stunde, ehe Serdar Ayhan-Korb nur 60 Sekunden später zurückschlug. Die weiteren Tore von Dreierpacker Scheer sowie Liam Bautz ließen die letzten am Sieg zweifelnden Zuschauer verstummen. Runge: „Am Ende des Tages haben wir, auch in der Höhe, verdient gewonnen.“

VT Union Groß Ilsede – Takva Peine 1:7 (1:2). Tore: 1:0 Mildner (14.), 1:1 Sincar (26.), 1:2 Capli (43.), 1:3 Sincar (51.), 1:4, 1:5 Hasan (56., 58.), 1:6 Sincar (66.), 1:7 Maey (86.).

Zwar lag der Gastgeber durch Max Mildner (14.) in Front, doch mit dem Ausgleichstor von Yehia Sincar – der an diesem Nachmittag gleich dreifach einnetzte – spielten nur noch die Peiner. „Takva war von Beginn an die bessere Mannschaft, sie hatten mehr Zugriff auf das Spiel. Zudem waren sie uns individuell überlegen und hatten viel mehr Ruhe am Ball. Nach dem Ausgleich spielten sie uns an die Wand, das war eine Klasse besser. Auch in der Höhe haben wir verdient verloren“, fasste Unions Trainer Christian Semper das Geschehen zusammen.

Die weiteren Ergebnisse:

SV Teutonia Groß Lafferde II – TSV Münstedt 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Stotzka (44.), 2:0 Horaiske (80.).

TSV Meerdorf – BSC Bülten 2:3 (0:1). Tore: 0:1 Yaman (10.), 1:1, 2:1 Buchholz (68., 90.+1), 2:2 Dreißigacker (90.+2), 2:3 Capitango (90.+3).

SSV Plockhorst – TSV Wendezelle II 5:2 (2:1). Tore: 0:1 Breitsohl (2.), 1:1, 2:1, 3:1 Krenz (10., 42., 46.), 3:2 Breitsohl (51.), 4:2 Krenz (52.), 5:2 Freiknecht (55.).

