3:1 nach 0:1: SV Lengede jubelt über den 10. Härke-Pokal

Oberg. Der Favorit wankte, er fiel aber nicht. Der SV Lengede sicherte sich am Mittwochabend in Oberg auf der Zielgeraden den Sieg im Finale um den Fußball-Härke-Pokal. Der Landesligist und nun zehnmalige Sieger des Peiner Traditions-Wettbewerbs setzte sich nach Rückstand gegen den klassentieferen Bezirksliga-Neuling TSV Rot-Weiß Schwicheldt mit 3:1 (0:0) durch.

Die Zuschauer in Oberg sahen ein Finale, in dem sich in den ersten 45 Minuten keines der beiden Teams ganz klare Vorteile erspielte. Landesligist Lengede startete verhalten, überließ Schwicheldt zunächst sogar die Kontrolle über Ball und Tempo. Mehr als Leon Schraders 16-Meter-Schuss, den SVL-Keeper Nick Grünhagen sicher fing (5. Minute), brachte der Bezirksligist aber nicht zustande.

Kaba und Meinecke lassen beste Lengeder Chance kurz vor der Pause liegen

Schwicheldts Keeper Branco Broschinski (graues Trikot) lenkt einen Freistoß gerade noch so über die Latte. Der RW-Schlussmann konnte sich gegen den Landesligisten gut auszeichnen. Foto: Henrik Bode / regios24

Ab Minute 10 beteiligten sich auch die Lengeder, von der Seitenlinie lautstark angetrieben durch Trainer Dennis Kleinschmidt, aktiver am Geschehen. Felix Kargers Freistoß aus dem Halbfeld, den Schwicheldts Schlussmann Branco Broschinski über den Querbalken lenkte, war die erste ernste Torannäherung des Landesligisten (14.). Nach der folgenden Ecke landete der Ball bei Klaas Gatermann, dessen abgefälschter Schuss aus der Drehung auf die Latte und von dort ins Toraus tropfte. Die größte Gelegenheit zur Führung noch vor der Pause hatte Lengede: Den Schuss von Tejan Kaba, nach einem Steckpass in aussichtsreicher Position, blockte RW-Keeper Branco Broschinski, Maximilian Meineckes Nachschuss aus elf Metern hatte zwar Wucht aber keine Präzision (43.).

Die zweite Halbzeit begann mit einer echten Slapstick-Nummer der Lengeder, die zur Schwicheldter Führung führte: Innenverteidiger Ole Probst unterlief nach einem langen Ball der Rot-Weißen ein kapitaler Stockfehler. Grünhagen eilte aus dem Kasten, schoss seinen Mitspieler Christian Lemke an, von dessen Körper die Kugel zu Probst prallte. Nutznießer war der lauernde Schwicheldter Pascal Taraschewski, der gegen Probst presste, an den Ball kam und sofort aus der Drehung abzog. Knapp neben dem rechten Pfosten trudelte der Ball hinter die Torlinie – das 1:0 für die Rot-Weißen (51.).

Eingewechselter Yasin Chehab holt Freistoß raus, der zum Ausgleich führt

Louis Otto (weißes Trikot) agierte in der zweiten Hälfte in zwei Situationen etwas unglücklich. Vor dem 1:1 konnte er Yasin Chehab nur mit einem Foul stoppen. Vor dem 1:3 vertändelte er als letzter Mann den Ball. Foto: Henrik Bode / regios24

Der Favorit war angestachelt. Lengedes Trainerduo Kai Olzem/Kleinschmidt reagierte mit mehreren personellen Korrekturen. In der Folge erhöhte der SVL den Druck. Meineckes Distanzschuss wehrte RW-Keeper Broschinski noch in Klassemanier ab (63.), ehe er vier Minuten später machtlos war. Yasin Chehab, über die rechte Seite auf und davon, wurde von Louis Otto zu Boden gegrätscht. Den fälligen Freistoß servierte Karger auf den Kopf von Probst, der locker zum 1:1 einnickte (67.) und seinen Patzer aus Minute 51 ausbügelte.

Die Lengeder blieben am Drücker, machten insgesamt aber aus ihren Angriffen und guten Schusspositionen viel zu wenig. Schwicheldt war zwar um Entlastung bemüht, wurde aber in der 79. Minute nach Ballverlust im Vorwärtsgang bestraft. Der eingewechselte Vincent Ibe, aus dem Mittelfeld auf die Reise geschickt, steuerte allein auf Broschinski zu und netzte zum 2:1 für Lengede ein. Der ebenfalls eingewechselte Chehab, bedient vom eingewechselten Eren Kocak, machte mit dem 3:1 (88.) den Deckel drauf.

Tobias Dreyer spricht seiner Mannschaft weiter Mut zu

An Schwicheldts Trainer Tobias Dreyer nagte die Enttäuschung: „Ärgerlich sind die ersten beiden Gegentore nach einem Standard und einem Konter. Wir hatten diese Dinge vorher klar angesprochen.“ Dennoch sprach er seinen Jungs Mut zu. „Der Tag wird kommen, an dem wir auch solche Mannschaften mal schlagen können.“ Erleichterung herrschte bei SVL-Coach Dennis Kleinschmidt: „In der ersten Halbzeit waren wir zu nervös. Unsere Einwechselungen haben gefruchtet, das war der Schlüssel zum Erfolg.“

Infos zum Finale um den Härke-Pokal 2023

Tore: 0:1 Pascal Taraschewski (51.), 1:1 Ole Probst (67.), 2:1 Vincent Ibe (79.), 3:1 Yasin Chehab (88.).

SV Lengede: Nick Grünhagen – Felix Karger, Klaas Gatermann, Ole Probst, Christian Lemke – Sascha Podleska, Dominic Bahlo (46. Samer Mustapha), Nico Pampuch (65. Yasin Chehab) – Maximilian Meinecke, Michele Fassa (60. Vincent Ibe), Tejan Kaba (78. Eren Kocak).

TSV Rot-Weiß Schwicheldt: Branco Broschinski – Lukas Bartscht, Jonas Winkler (70. Torben Semper), Thore Edeler, Tim Brandes (74. Felix Seeler) – Louis Otto, Jan-Niclas Stock (80. Dario Cendamo), René Rieger – Pascal Taraschewski, Onur Bacaksiz, Leon Schrader.

Schiedsrichter: Ingo Yazidi mit seinen Assistenten Matteo Walkling und Jonas Könnecker.

